De Paul, como nunca se lo vio: lo que más lo afectó de las críticas por su romance con Tini y cómo construyó su relación con Messi

La tapa de la revista Rolling Stone (Crédito: FACUNDO PECHERVSKY)

Rodrigo de Paul abrió su corazón en una entrevista con la revista Rolling Stone, que incluyó una jugada producción fotográfica, con el torso desnudo. El referente de la selección argentina y el Atlético Madrid habló de todo en la nota llevada a cabo en su casa en la capital española: de cómo se toma las versiones o críticas que recibe por su relación con Tini Stoessel a su vínculo con Messi y las posibilidades de Argentina de ganar el Mundial de Qatar 2022.

“La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo gane esta Copa. Y no solo en Argentina pasa eso, también en otros lugares del mundo. Leo ya ha dejado un legado muy relevante en la Selección, eso es lo más importante. Todo lo que ha generado para el fútbol argentino va a quedar para la historia, no necesita nada más para reafirmarlo. Pero nosotros tenemos que ayudar para que gane este Mundial simplemente porque sería algo muy merecido. Es lo que deseamos todos a los que nos gusta el fútbol”, dijo el ex Racing, Valencia y Udinese, de 28 años.

LAS PRINCIPALES FRASES DEL MEDIOCAMPISTA

Los máximos aspirantes a ganar la Copa del Mundo

“Brasil me parece un equipazo. No sé dónde leí el otro día que de los últimos cincuenta partidos que jugó perdió uno solo, con nosotros, en la final de la Copa América. Francia también tiene jugadores que están en un nivel extraordinario. Son los últimos campeones y ahora suman a Benzema en un gran nivel. España me parece una selección que juega muy bien al fútbol. Tiene uno de los mejores técnicos del mundo, de hecho. Alemania es siempre para respetar. Y está Inglaterra, que jugó la última final de la Eurocopa… Yo creo que esta Copa del Mundo se va a definir por detalles: por acumular dos amonestaciones y quedarte afuera, por que un jugador se lastime…

Su presente en el Atlético Madrid, que quedó eliminado de las Copas internacionales

“Siempre fui autocrítico. También sé que puedo dar más. Creo que el equipo merece que yo le dé más. Y estoy trabajando para eso, buscando ser mejor, ser protagonista. Mis compañeros confían mucho en mí, pero todos sabemos que se trata de un proceso en el que las cosas se van a ir dando de a poco. Cuando trabajás y estás tranquilo mentalmente, las cosas funcionan”.

"Ojalá dure mucho tiempo", dijo de su relación con Tini

Los detalles de su noviazgo con Tini Stoessel

“Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

Las críticas y los rumores a su alrededor

“Pueden decir lo que quieran, a mí no me afecta. Pero me duele cuando los afecta a ellos, a mi familia, a mis amigos. Siento que los tengo que cuidar”.

“No me afecta, soy un profesional y puedo manejarlo. En el fútbol convivís con la crítica y el elogio constantemente, va oscilando de un lugar a otro. Pero al final todo depende de lo que hagas dentro de la cancha. Si el domingo hago un golazo, mi vida cotidiana pasa a un segundo plano y me van a llenar de elogios. Y si juego mal, la crítica puede ser muy dañina”.

“Al principio me costó entender cómo funciona todo porque yo vengo de otro palo, pero ya no me afecta demasiado. Tengo las cosas bastante claras. Sí me afectó cuando se puso mal ella o sufrieron mi mamá y mis hermanos por alguna mentira que se dijo. Se dicen falsedades para generar escándalo. Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve. En el último año fueron muchas las burradas que dijeron sobre mí”.

La relación con el Cholo Simeone luego de que se hablara de roces entre ellos

“Tenemos una relación cercana porque somos argentinos y porque yo me veo reflejado en muchos aspectos cuando pienso en él como jugador. Me pasaba cuando no lo conocía, y ahora, que lo conozco, esas cosas cobraron mucho más valor y fomentaron una relación que yo siento muy cercana. Como técnico, es uno de los mejores del mundo, de eso no hay dudas”.

Cómo se convirtió en referente de la Selección

“Siempre me gustó tener un rol importante, nunca fui de pasar inadvertido. Pero en la Selección tenemos un líder que es muy grande, una figura muy importante, alguien que, además de jugar como juega, con la palabra ya simplifica todo. Cuando habla Leo se lo escucha con mucha atención. Entonces el rol que intento cumplir en la Selección es del lado del ejemplo: entrenar a full, que el equipo sepa que siempre puede contar conmigo dentro y fuera del campo, entender cada momento que pasamos, aportar alegría, diversión al grupo”.

La intimidad de su relación con Messi

“A Leo lo quiero mucho, y sé que él me quiere mucho a mí. Fuera de la cancha estamos cerca porque nos divertimos, somos amigos. Y yo con mis amigos la paso bien. Es verdad que a mis otros amigos no les sacan las fotos que le sacan a él. Fuimos generando fuera del campo algo que adentro también se da, por suerte. Justo tenemos la posibilidad de jugar muy cerquita, de estar mucho en contacto. Jugar con él es como jugar al truco teniendo el ancho de espadas en todas las manos. Si vos sabés de antemano que vas a tener siempre esa carta, jugás más cómodo, más tranquilo”.

El valor del triunfo en la Copa América

“Yo creo que esa Copa que nos llevamos está entre los más grandes logros de la selección argentina, junto con los dos Mundiales que se ganaron, las dos últimas finales que se perdieron (2014 y 1990) y el partido de Maradona contra los ingleses. Fue algo muy grande lo que pasó”.

De Paul y Messi durante un momento de diversión en un entrenamiento de la Selección (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los cambios que sufrió en su vida

“No siento que el dinero me haya cambiado, para nada. Tengo una manera de ver la vida que no pasa por el dinero, trato de ser muy desprendido, de ayudar a mis amigos, a mi familia. Quiero que ellos puedan tener también una buena vida. Yo estuve del otro lado y sé que cuando estás apretado con la plata el día a día se hace difícil. Sí pasó que me hice más duro, más frío. Me han pasado cosas que me llevaron a ese lugar. He atravesado algunos momentos que me han hecho mal y trato de cuidarme”.

