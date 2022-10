Fantino apuntó contra Simeone tras su eliminación en la Champions: “Con el humo industrial que vendés no queda ni un mosquito”

El periodista se alegró de la eliminación del Atklético de Madrid de la Champions League

“Qué lindo que te haya pasado esto Simeone”

Alejandro Fantino fue categoríco al enterarse que el Atlético de Madrid que conduce Diego Simeone había empatado este miércoles ante Bayer Leverkusen y que por lo tanto había sido eliminado de la Champions League. Por eso, aprovechó este fracaso deportivo del conjunto español para enviarle un mensaje al entrenador argentino, cuyo mensaje suele estar vinculado siempre a la preponderancia de la victoria por sobre cualquier otro aspecto deportivo.

El periodista utilizó su espacio en Neura Media para despotricar contra el Cholo e intentó, con sus formas, darle una lección al técnico del Aleti. “Vos que estás todo el tiempo diciendo que sólo sirve ganar y que sos un ganador. Es la vida misma esto, hoy te tocó perder. Esto te tiene que enseñar Diego Pablo”, dijo el periodista que machacó el discurso exitista de Simeone.

“La soberbia con la que declarás, la instalación mediocre, berreta, altanera y peligrosa de que solo sirve ganar. ¿Qué escuela es esa? Perdió y no perdió, porque simplemente quedaste eliminado de una copa, no es eso la vida hermano”, insistió Fantino que recalcó que en el deporte se puede perder y ganar pero un resultado no debe por qué ser terminante y que las derrotas también dejan aprendizajes.

Cabe recordar que el Cholo ha mantenido a lo largo de su carrera como técnico que ganar es lo más importante y suele entonces asociar las caídas con los fracasos, algo que para la mirada de Fantino es nocivo. “Quedaste eliminado. Qué lindo que te haya pasado esto Simeone, qué bueno, para que bajes un poco ese copete de soberbia que tenés vendiendo ese humo industrial que tenés de leña verde de la isla. Porque vendés más humo que la isla verde. Cuando nosotros vamos a pescar surubíes en el verano que viene la mosquitada 20.15 o quemamos bosta de vaca o prendemos leña verde de sauce eléctrico. Si te tuviésemos a vos no queda ni un mosquito en la zona”, arremetió.

Además, el relator recordó que Simeone también tuvo ciclos malos, al frente de River Plate por ejemplo, cuando salió último, y que sin embargo su carrera y su vida continuaron: “Sos un tipo que te ha ido bien, sos feliz, tenés una linda familia, volviste a formar una familia, estás sano, tenés salud sos exitoso porque tenés trabajo y tenés hijos sanos. Salí de ese mensaje que es horrible”.

Atlético de Madrid quedó eliminado en primera ronda de la Champions League cuando aún resta una fecha para le final de la fase de grupos al empatar 2 a 2 frente al Bayer Leverkusen en el Wanda Metropolitano. En ese duelo, el elenco español falló un penal en el minuto 98 que pudo haber cambiado la historia, pero sólo hizo más dramatica su despedida del torneo: “Con tus anteojos, un chabón que patea un penal después de hora, pega en el travesaño y en el rebote lo erra es el decálogo del perdedor y yo no creo que sea así, creo que te tocó en este caso quedar eliminado”, remató Fantino.

