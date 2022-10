La sentencia del Kun Agüero sobre el partido de Independiente ante Boca: “Nosotros salimos a ganar”

El Kun pidio que Independiente salga a ganar frente a Boca

Independiente será juez en la definición de la Liga Profesional este domingo porque podría darle una mano a Racing, su clásico rival, si vence a Boca Juniors en La Bombonera. Este escenario instaló en los últimos días un debate: ¿cuál es el deseo del hincha del Rojo? Y Sergio Agüero, reconocido fana del cuadro de Avellaneda, fue tajante sobre lo que deben hacer los dirigidos por Julio César Falcioni.

Alejado de las canchas, el Kun desplegó nuevamente su faceta como streamer para referirse al morbo creado frente a la definición del campeonato: “Todos están pensando que Independiente se deje perder para que no sea campeón Racing. No, no. Nosotros no pensamos en los demás”.

Estas declaraciones descartaron un posible deseo suyo de que el Rojo pierda a propósito para evitar darle una posibilidad a la Academia, que debe ganarle a River Plate y esperar que el Xeneize no triunfe para gritar campeón en el Estadio Presidente Perón.

Sin embargo, Agüero fue más allá en sus dichos para dejar su postura más clara en la previa al duelo de este domingo: “Todos los hinchas de Independiente queremos ganar. Vamos a jugar. Si perdemos, le damos la mano al rival y listo. Pero siempre se juegan los partidos a morir”.

Estos dichos acompañan lo enunciado por una parte de los presentes el último domingo en el estadio Libertadores de América. Tras la victoria por 1-0 ante Banfield en la anteúltima fecha, cayó un pedido atronador desde la hinchada. “El domingo cueste lo que cueste. El domingo tenemos que ganar”, entonaron los fanáticos del Rojo.

Luego del triunfo ante el Taladro como local, el volante de Independiente Lucas Romero declaró: “Trabajamos para eso”, en referencia al pedido de los hinchas para no especular con una posible derrota que impida la coronación del eterno rival.

Las suspicacias creadas alrededor de la definición por el campeonato se originaron a partir de que tanto Independiente como River Plate solamente jugarán para completar el calendario porque el primero ya no compite por el ingreso a las copas internacionales, mientras que el Millonario ya se aseguró su pasaje a la Copa Libertadores 2023.

La institución que eligió a Fabián Doman recientemente como su nuevo presidente volvió a la victoria el último domingo después una racha de tres duelos con dos derrotas y un empate. Actualmente, está 14° sobre 28 equipos con 34 puntos, mientras que quedó 16° en la tabla anual con 50 puntos, a 7 de Atlético Tucumán, último clasificado a la Copa Sudamericana 2023.

El partido de Independiente frente a Boca sería el último de Julio César Falcioni como entrenador del Rojo

El momento que vive el Rojo es totalmente contrario al que atraviesan los dos candidatos a alzarse con el torneo argentino. Boca Juniors y Racing tuvieron un muy buen sprint final porque el Xeneize perdió uno de los últimos 17 partidos, mientras que la Academia acumula 7 victorias en los últimos 8 encuentros.

Con estos presentes, no sería descabellado pensar en una victoria de ambos el fin de semana. Pero, las especulaciones están a la orden del día. Y qué mejor que un futbolista que Agüero para hablar de estos temas al ser un exjugador fanático de Independiente y surgido en el club.

A pesar de no haber ganado ningún título con el plantel profesional, continúa siendo el futbolista más joven en debutar dentro del fútbol argentino. Lo hizo en el Clausura 2003 con 15 años, 1 mes y 3 días. Marcó 23 goles en 56 partidos con la institución hasta concretar una de las ventas más caras en la historia de la Argentina. Atlético de Madrid pagó por él una cifra superior a los 21 millones de euros.

El bonaerense de 34 años convirtió 381 goles en 669 partidos en toda una carrera que incluyó 17 títulos (15 en Manchester City y 2 en el Colchonero). Su último paso fue por el Barcelona. Allí, debió retirarse forzosamente de las canchas por un problema cardíaco que imposibilitó su vuelta a la práctica de alto rendimiento.

