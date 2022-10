Malas noticias para Boca Juniors: Darío Benedetto se pierde la definición del campeonato por lesión

*Así fue la lesión de Darío Benedetto

El reloj no había marcado todavía 10 minutos en La Plata cuando Darío Benedetto se sentó en la cancha y pidió el cambio. El delantero de Boca Juniors sintió una molestia muscular que le impidió continuar en cancha. Disminuido en lo físico, el Pipa igualmente quiso estar presente en la visita postergada del equipo a Gimnasia en El Bosque, pero no pudo durar demasiado y fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Morales. Ahora confirmaron por parte oficial que sufrió una lesión muscular GII (grado 2) del sóleo de su pierna izquierda.

Benedetto sufrió una dolencia en la zona baja del gemelo derecho tras recibir una falta del defensor tripero Oscar Piris. Aunque se sometió a los estudios médicos pertinentes, ayer le había comentado a su rival en la cancha: “Me desgarré todo”. De esta manera, Hugo Ibarra suma otra baja de cara al partido del próximo domingo, cuando en la Bombonera Boca reciba a Independiente por la última jornada de la Liga Profesional y se defina quién es el nuevo campeón del fútbol argentino.

Antes de ser sutituido, apenas había participado de un buen ataque desperdiciado por la visita: el 9 recibió en tres cuartos de cancha y comandó una ofensiva que terminó con su pase erróneo ante la escalada de Pol Fernández por la derecha. El goleador dudó en rematar desde media distancia y esa fracción de segundo en la que titubeó, le permitió al Lobo reacomodarse en el retroceso y recuperar.

En el acotado complemento (se jugó un tiempo de 41′ y otro de 40′), el Xeneize registró otra baja: Fabra, autor de un verdadero golazo, se retiró con molestias por un golpe y le dejó su lugar a Agustín Sandez. El colombiano está en duda para afrontar el compromiso trascendental del fin de semana pese a que, en principio, su salida habría sido estrictamente por precaución. Si bien se despidió con un pulgar arriba antes de subirse al micro, tuvo evidente dificultad para hacerlo. Desde el club le confiaron a Infobae que el cuerpo técnico lo evaluará en las próximas horas.

Así como Sandez se apunta para el lateral izquierdo en caso de que Fabra sea baja confirmada, otros dos juveniles lucharán por la plaza que dejó Benedetto: Luis Vázquez y Gonzalo Morales.

Pese a las recuperaciones de Carlos Zambrano y Nicolás Figal para este duelo suspendido frente a Gimnasia, Boca venía de perder a Marcos Rojo contra Sarmiento de Junín. El estrecho calendario y la gran demanda de partidos y esfuerzo físico llevó a los jugadores a estar al límite.

Es por esto que el reconocido médico de los de la Ribera, Jorge Batista, realizó un descargo en las redes sociales sobre el tema: “Quiero tomarme unos minutos para reflexionar acerca de la situación por la que pasamos todos los DT, Preparadores Físicos, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos deportivos y Kinesiólogos del fútbol Argentino y hasta me animaría a decir del fútbol mundial. No lo planteo como queja sino como el análisis de una situación compleja que se plantea en el fútbol. Calendarios apretados. Gran desgaste físico y mental de TODOS los planteles, porque la mayoría pelean por algo. Nadie es culpable de esta situación pero lamentablemente ninguno de los profesionales que antes mencione pueden hacer magia. Del primero al último. Dios quiera me equivoque pero en estas fechas que quedan el número de lesiones en los planteles creo que aumentará indefectiblemente. Hinchas y periodistas por favor tengan en cuenta esta situación y sepan que es muy difícil para TODOS trabajar en estas situaciones límites. El factor TIEMPO es lo único que NO se puede modificar en la vida. Con relación a las lesiones que se produjeron en el día de la fecha, próximamente luego de los estudios informaremos del estado de los jugadores”.

