El enojo del Cai Aimar con dos compañeros en plena discusión por la definición del campeonato: “¡Qué querés decir!”

El enojo del CAI Aimar en una discusión por el tema de barras

La Liga Profesional está al rojo vivo porque la victoria de Boca ante Gimnasia lo devolvió a la cima de la tabla un punto por encima de Racing y volvieron a instalarse los interrogantes sobre lo que ocurrirá en la última fecha. River e Independiente serán los jueces del campeonato en un hecho que, obviamente, abrió las suspicacias.

“Si alguien no va a darle los puntos a Riquelme, es Falcioni”, puntualizó Diego Chavo Fucks en el programas F90 de ESPN para argumentar su postura sobre el duelo que el Rojo tendrá con el Xeneize el domingo a las 17 en la Bombonera. A su lado, Oscar Ruggeri planteó que la motivación del Emperador para ganar no está vinculada a su viejo conflicto con Román sino que en su deseo de triunfar.

“Ganarle a Riquelme dicen Cai...”, lo metió el Cabezón en la discusión a Carlos Aimar. “Existe la idea de que Independiente no va a facilitarle un campeonato a Racing y existe la idea de que River va a hacer lo mismo con Boca. Estamos dando argumentos para no pensar eso. Tiene tema personales Falcioni con Riquelme y es uno de los elementos”, aclaró Fucks. Aimar se metió de lleno: “¿Vos crees que puede pasar eso? Que le van a entregar los puntos”.

— Diego Fucks: No, ni te voy a contestar.

— Cai Aimar: No, no, las pelotas. A cada rato están insinuando que los jugadores van a ir para atrás.

— Diego Fucks: ¿Quién insinúa?

En ese momento, Daniel Arcucci se metió en la pelea y le cuestionó al ex entrenador del Xeneize si no había escuchado de otros hinchas que no desean que su clásico rival grite campeón. “¿Pero vos te vas a guiar por las pavadas que dice un hincha?”, retrucó Aimar y su colega contraatacó: “Un hincha puede decir una pavada, pero hay barras bravas que aprietan a los jugadores y les dicen: “¿Saben qué? No se gana el domingo”.

Allí, llegó el punto cúlmine del debate porque el emblema de Rosario Central se ofuscó, se paró y se puso adelante de su compañero de equipo a los gritos: “Pará, ¿y qué hacen los jugadores?”, respondió. El periodista eligió apaciguar las aguas, aunque el cruce continuó con el Chavo.

“¿El jugador va a ir para atrás? Chavo, me extraña con la facilidad que lo dicen. Eso me da bronca”. Ante lo dicho por Aimar, Fucks manifestó que “los jugadores, los técnicos y los periodistas no orinan agua bendita”. “Tranquilito”, le espetó.

Frank Fabra y Luca Langoni le dieron la victoria a Boca frente a Gimnasia en La Plata que lo devolvió a la cima de la Liga Profesional

Entre algunas risas y tensiones, el Cai subió su voz para exigirle a su compañero de programa: “¿Qué querés decir? Decilo... ¿Qué querés decir? La gente quiere decir qué significa que no orinan...”. Esta frase motivó la risa de todos en el estudio y descontracturó el clima por unos momentos hasta que el debate del apriete de los barras volvió a escena por una anécdota que contó Carlos Navarro Montoya.

El Mono se remontó al Apertura 2004. Newell’s era líder con tres puntos de ventaja sobre Vélez y en la última fecha visitaba al Rojo, club donde jugaba el ex arquero. “A mi me pasó. Los barras de Independiente vinieron a apretarnos para que vayamos para atrás. Nosotros les dijimos que de ninguna manera. Soportamos una semana dificilísima, fuimos el domingo y ganamos. Vélez empató (ante Arsenal) y Newell’s salió campeón”, sorprendió.

Todo este debate comenzó a germinarse por el gran sprint final que tuvieron el Xeneize y la Academia porque el elenco de Hugo Ibarra perdió 1 de los últimos 17 partidos, mientras que los de Avellaneda ganaron 7 de los últimos 8 encuentros. Estos resultados los subieron a la pelea por el campeonato. El conjunto de la Ribera es el líder del torneo con 51 puntos, uno más que su rival.

Con Independiente fuera de la pelea por el ingreso a las copas internaciones y River que ya aseguró su pasaje a la Copa Libertadores 2023, todas las dudas quedarán de lado este fin de semana. ¿El domingo habrá un nuevo campeón en el fútbol argentino?

Seguir leyendo: