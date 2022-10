Boca goleó a Independiente y se consagró bicampeón en Reserva: los goles y una patada descalificadora de expulsión

El primer gol de Federico Aguirre en Avellaneda





El segundo tanto de Boca: Zalazar de penal





El sello definitivo fue de Lautaro Di Lollo

La Reserva de Boca derrotó 3-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Bochini por la última fecha del campeonato y se consagró por segunda vez consecutiva. Con tantos de Federico Aguirre, Maximiliano Zalazar y Lautaro Di Lollo, el conjunto dirigido por Mariano Herrón se aseguró el primer lugar en soledad ya que su escolta Vélez también venció 3-0 a Argentinos Juniors en la Villa Olímpica pero quedó un punto por debajo.

Pasado el cuarto de hora, Boca prácticamente encaminó el encuentro y el título con dos goles que le significaron un cachetazo al Rojo. Primero Aguirre empujó la pelota debajo del arco tras un desborde de Zalazar, y más tarde el propio Zalazar se hizo cargo de una pena máxima con un disparo certero. En el complemento, los de la Ribera plancharon el match y dejaron que corriera el reloj, a sabiendas de que el Fortín ganaba y los obligaba a mantenerse victoriosos.

En el complemento, al dueño de casa se le hizo todo cuesta arriba por la roja de Enzo Franco, quien le acertó una patada descalificadora desde atrás a Juan Pablo Cabaña, uno de los ingresados en el complemento. Enseguida, Di Lollo convirtió de pelota parada y sentenció el cotejo.

Roja directa: Enzo Franco le dio un patadón a Cabaña y se fue a las duchas

La Reserva de Boca pudo salir a flote pese a haber sufrido la baja de su entrenador a mitad de competencia (Hugo Ibarra fue promovido a la Primera tras la salida de Sebastián Battaglia) y la falta de algunas de sus principales figuras como Luca Langoni y Gonzalo Morales (terminó como goleador del torneo con 11 tantos), promocionados al plantel profesional. Herrón, quien había formado parte del cuerpo técnico de Battaglia en Primera, tomó las riendas del segundo equipo y lo sacó campeón.

“Quiero agradecerle a cada uno de ellos por cómo se brindaron durante todo el año. No me quiero olvidar de los chicos a los que no les toca participar porque, como les digo siempre, son tan importantes como los que yo elijo para afrontar cada partido, así que una mención especial para ellos”, expresó Herrón ante el micrófono de ESPN. Y argumentó cómo sobrellevaron las bajas: “Es una forma de trabajo que hay en el club. Todos los técnicos de inferiores también son importantes como cada uno de los chicos y nosotros en este caso. Les mando un beso grande, también son parte”.

Ahora los Xeneizes disputarán el Trofeo de Campeones frente a Lanús, que se había quedado con la última Copa de la Liga (dentro de los próximos 15 días, con fecha y estadio neutral a confirmar).

Formaciones:

Independiente: Manuel Tasso; Martín González, Agustín Quiroga, Fernando Da Rosa, Enzo Franco; David Martínez, Sergio Ortiz; Rodrigo Atencio, Ramiro Lobo, Ignacio Medina; y Tomás Rambert. DT: Juan José Serrizuela

Boca: Leandro Brey; Matías Olguín, Gabriel Aranda, Lautaro Di Lollo, Nahuel Genez; Jabes Saralegui, Bruno Cenci, Simón Rivero; Julián Carrasco, Maximiliano Zalazar y Federico Aguirre. DT: Mariano Herrón

Estadio: Libertadores de América Enrique Bochini

Árbitro: Julián Jerez

