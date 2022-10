La imagen de la discordia de Rodrigo De Paul con Tini que desató una gran polémica en Atlético Madrid

En el detrás del escena de los premios, la cantante caminó con un glamoroso vestido y el futbolista estuvo presente

Son apenas unos segundos de video. Una caminata alegre donde todas las miradas se las lleva la imagen de Tini Stoessel. De fondo, casi imperceptible, Rodrigo De Paul forma parte de su comitiva con un bajo perfil, sin esconderse pero intentando no llevarse los flashes del momento. Esa breve filmación durante los Billboard Latinos en el Watsco Center de Florida (Estados Unidos) cruzó el océano y puso al futbolista argentino en la mira de los fanáticos del Atlético de Madrid.

El mediocampista estuvo involucrado en la última gira de Lionel Scaloni por Miami y New Jersey durante las últimas semanas, pero el jueves tras el amistoso ante Jamaica quedó en libertad para retornar a España. Sin embargo, el jugador de 28 años no regresó inmediatamente y así se inició el foco de conflicto. Los diarios Marca y As, que siguen de cerca la vida de los clubes de Madrid, aseguraron que De Paul pidió algunos días extras de descanso por “motivos personales”.

Incluso se animaron a detallar que tenía un “problema personal importante” que lo obligó a ausentarse de los últimos dos ensayos del elenco del Cholo Simeone antes de visitar al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la 7ª fecha de la Liga de España. En ese encuentro, sin ir más lejos, estuvieron otros apellidos de la selección argentina como Alejandro Papu Gómez (Sevilla) y Ángel Correa (Atlético Madrid) que también formaron parte de esa gira.

De Paul, en el fondo de la imagen, entre la comitiva de Tini

Las noticias de su ausencia habían sido destacadas en la previa de este partido, aunque sin demasiados conflictos. Recién cuando se filtró este breve video que compartió uno de los asistentes de la cantante comenzaron las preguntas en torno al hecho. Los interrogantes sobre los verdaderos motivos de su falta a los entrenamientos de Atlético de Madrid, entonces, se multiplicaron. Incluso el citado diario Marca aseguró que acompañó a su pareja “sin que el club supiese de su presencia en el acto”.

Hasta el momento, ni la entidad, ni el entrenador ni el propio futbolista emitieron algún tipo de declaración sobre este hecho. De Paul mostró en sus redes sociales que el viernes 30 ya se encontraba en Madrid reiniciando los trabajos físicos, aunque no estuvo entre los deportistas que viajaron a Sevilla para el choque porque ya había quedado afuera de los convocados previamente.

Su equipo finalmente se impuso por 2-0 como visitante con los tantos Marcos Llorente y Álvaro Morata. Sus compatriotas, Papu y Angelito, fueron suplentes pero saltaron a la cancha en sus respectivos equipos en el complemento ya cuando restaban 20 minutos para el final. Si bien no es un titular inamovible, hasta esta séptima presentación De Paul había sumado minutos en los seis encuentros anteriores del Atlético (4 titular y 2 suplente), en los que aportó un gol frente a Celta de Vigo. También inició desde el banco los dos partidos del club en Champions League, aunque siempre ingresó.

El citado periódico madridista dio a conocer una explicación en off desde el lado del hombre de la selección argentina: “Según el futbolista, las imágenes son de la noche en la que tuvieron libre mientras estaba concentrado con la Selección argentina antes de viajar a Nueva York”. Un detalle llamativo ya que los mencionados premios se desarrollaron durante el jueves 29 de septiembre y el último juego contra Jamaica fue dos días antes. Sin embargo, las filmaciones bien podrían ser viejas en alguna prueba de vestuario que recién fueron posteadas el día de la gala...

De Paul de regreso en Madrid

