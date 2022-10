La cruda revelación de Matías Almeyda sobre Ezequiel Cirigliano: “Fue con una pistola para hacerse daño”

El Pelado y el futbolista en el momento de su detención

En agosto, el mundo del fútbol quedó impactado con la detención del mediocampista Ezequiel Cirigliano, con pasado en River Plate y las selecciones juveniles de argentina, por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”. Con el correr de las horas, se supo gracias al testimonio de sus familiares y asesores legales, que presenta un cuadro de “depresión” y “esquizofrenia”.

Ante esta situación, Matías Almeyda, ex compañero del N° 5 y su entrenador en el regreso del Millonario a Primera División, tuvo un gesto silencioso para asistirlo: le pidió a su psicóloga personal que se acercara al futbolista de 30 años. Vale recordar que el Pelado, hoy director técnico del AEK de Atenas, supo sufrir un cuadro severo de depresión y siempre le aporta su voz al tema para que no se convierta en un tabú y, por el contrario, se mantenga en superficie en pos de apoyar a quienes padecen situaciones similares.

Pues bien, en una entrevista con el programa D Selección, por D Sports (103.1), el hoy orientador hizo una cruda revelación. “Estoy detrás del caso Cirigliano, está pasando por un momento muy particular por el tema de la depresión, no preparemos solamente a un jugador para que pare una pelota. el 90% de los jugadores de fútbol, sobre todo en Sudamérica, venimos de clases sociales medio-bajas y en dos o tres años la vida te cambia. Y no estamos preparados, ese cambio te provoca cosas. No se está preparando al jugador, por eso an cada club que voy pongo psicólogos, para que que sean apoyados, contenidos desde algún lugar, que puedan expresar lo que están sintiendo”, relató.

“La palabra depresión se minimiza, parece una mala palabra, pero es una verdad. Los que entran en una depresión grande, muchas veces terminan mal. Vean el caso Cirigliano, no se sabe realmente lo que pasó, pero yo sé lo que pasó, decían ‘cómo es que un jugador de River, sabe a robar’, y vean cómo se cambia todo y lo grave que es. El chico fue con una pistola para hacerse daño a él mismo, es el mundo en el cual estamos. Te preparan para sean mejor, ‘no tenés que salir, tenés que cuidarte’, pero nadie te prepara para decirte que la carrera pasa rápido. La felicidad no pasa solo por la plata, porque tengas muchas cosas. Y aquellos a los que la carrera no fue totalmente como la esperaba, es peor”, narró sin pruritos.

Cirigliano fue una promesa de River Plate y en su momento lo compararon con Javier Mascherano. Debutó a los 18 años de la mano de Leonardo Astrada, quien era el entrenador del equipo en 2010. Ezequiel siguió en el club y atravesó la temporada en la Primera Nacional y una vez que el Millonario volvió a Primera en 2012, llegó a ser capitán del equipo. Con la camiseta de la entidad de Núñez disputó un total de 53 encuentros. También jugó en selecciones juveniles y estuvo en el radar de grandes clubes como Manchester United y Manchester City.

En 2013 no estuvo en la consideración de Ramón Díaz y fue cedido a préstamo al Hellas Verona de Italia. Regresó al año siguiente y estuvo en los primeros meses de Marcelo Gallardo como entrenador y le dio la chance en dos partidos del Torneo de Transición 2014. Su campaña como futbolista se completó con el FC Dallas de la MLS. Luego regresó a la Argentina y militó en Tigre, Atlético Tucumán y tuvo un breve paso por Godoy Cruz y también estuvo en el Zacatepec de México y el San Luis Quillota de Chile. Su último paso fue en un equipo de la cuarta categoría de Italia, el Cynthialbalonga Calcio, donde firmó en febrero de este año, pero en ese equipo jugó solo dos partidos.

Y el pozo lo llevó adonde lo llevó. Por eso Almeyda siguió haciendo hincapíe en su postura. “Lo que les digo a los jugadores es que cuando tienen la posibilidad de dejar, tienen que tener algo para hacer, para seguir, porque quedás bastante solo. Si no estás preparado para lo que va a venir y no tenés una actividad para seguir, se complica. Me pone muy triste”, concluyó el Pelado.

