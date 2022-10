Una socia de Gimnasia increpó al presidente Pellegrino y las cámaras grabaron el tenso momento

Socia de Gimnasia La Plata increpa al presidente Pellegrino

Luego del bochorno que se vivió en las inmediaciones y dentro del estadio Juan Carmelo Zerillo por los graves incidentes entre la Policía y centenas de hinchas de Gimnasia La Plata que se quedaron afuera del partido contra Boca por una supuesta reventa de entradas (que derivó en una gresca y la muerte de un fanático), una socia del Lobo se cruzó al aire con Gabriel Pellegrino, presidente de la institución platense.

“¿Dónde carajo estabas? ¿En qué parte estabas?”, lo increpó la fanática llamada María Belén Bártoli, frente a la cámara de TyC Sports. Y luego de que el máximo dirigente tripero le respondiera que se hallaba en su palco, ella arremetió: “En el palco no tenías que estar, tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros. Quisiste vender, entradas; ¿a quén le quisiste vender entradas?”.

“No, no vendí entradas”, dijo primeramente Pellegrino, quien luego de que la asociada le marcara que eso se había informado en la página oficial de la institución, especificó el número exacto de localidades vendidas para no socios: 3.354. “Ah, ¿entonces sí? ¡3.000 entradas! ¡No se podía vender ninguna! No tenés cara, Gabriel. Tenés que adelantar las elecciones e irte porque no estás a la altura”.

El mandatario de Gimnasia negó que fuera a llamar a elecciones al mismo tiempo que la mujer era calmada por un agente de seguridad, al que le pidió que no la tocara de forma vehemente. El tenso momento culminó con una última frase: “No estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia. ¿Por qué no estabas en la tribuna sintiendo que te morías?”.

La palabra de Gabriel Pellegrino sobre los incidentes en el partido entre Gimnasia y Boca

En una entrevista televisiva, Pellegrino había declarado: “Teníamos la posibilidad de vender entradas y lo hicimos, pero Gimnasia no sobrevendió. Contamos con la planilla con la candidad de entradas para vender, las que sobraron y las que tenemos vendidas, que fueron 3.254 sobre el total de 4.300. La capacidad del estadio la determina la Policía, lo mismo el cierre de puertas”. El presidente del Lobo apuntó al operativo: “La responsabilidad es de la seguridad, si no ¿para qué está?”.

A su vez, agregó: “Había gente con carnet en mano y entradas que quería. Veíamos una tribuna vacía, pero no sé cómo hacés para que entren. Eso es un tema que nos escapa. Siempre hay malestar conmigo, pero los entiendo porque los socios que pagan la platea y la cuota quieren entrar a la cancha”.

María Belén fue entrevistada al día siguiente en TyC Sports y aclaró: “En ese momento era mucha la impotencia, le hacían la nota a Gabriel Pellegrino y las respuestas no estaban a la altura de las circunstancias. Tragar gas lacrimógeno te penetra en los pulmones y te quema el esófago. Mi mamá me golpeaba la espalda y no sabía si se estaba ahogando o quería saber cómo estaba yo”. Y completó: “La cancha estaba que explotaba cuando entramos 45 minutos antes. Se murió un hincha, nos pegaron, nos tiraron gas lacrimógeno y clausuraron el estadio, como si el hormigón fuera el que me tiró el gas, como si el tablón fuera el que tiró las balas de goma”.

Respecto a la continuación del partido, Pellegrino informó que “me explicaron que van a reprogramar el partido de alguna manera, que harán lo imposible. No ahora, porque pasamos un mal momento, sobre todo la gente. Nosotros hicimos lo que hacemos en todos los partidos y nunca pasó esto”. Las autoridades de la AFA y la Liga Profesional precisaron que “el tiempo restante del encuentro entre Gimnasia y Boca será reprogramado oportunamente”. Extraoficialmente se dice que se reanudará el miércoles 19 de octubre, a puertas cerradas.

