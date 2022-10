Un hincha de 56 años murió de un infarto en La Plata tras los incidentes en el partido entre Boca y Gimnasia

Uno de las desesperantes imágenes en el Bosque (Foto Baires)

Un hincha murió tras los graves incidentes en el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors en La Plata, por la fecha 23 de la Liga Profesional, que fue suspendido a los 9 minutos, luego de que una nube de gas lacrimógeno proveniente de lo que ocurría puertas afuera del estadio invadió el campo de juego. Se trata de César Regueiro, de 56 años, quien falleció de un paro cardíaco mientras era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín.

“El fallecimiento se produjo por una muerte súbita. Llegó hasta el hospital San Martín, intentaron reanimarlo sin éxito. Era habitué de la cancha. Tenía antecedentes cardíacos. Dejaba el estadio, se descompensó y murió. La confirmación de la causa de la muerte surge de la revisación médica posterior”, indicó Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Los enfrentamientos entre los hinchas y la Policía Bonaerense comenzaron cuando se cerraron las puertas del estadio Juan Carmelo Zerillo supuestamente debido a que las tribunas ya estaban completas, cuando afuera quedaba una multitud con ticket o su carnet de socio para ingresar. El grueso de la barra brava del Lobo se hallaba en la popular.

La respuesta con balas de goma y gases lacrimógenos provocaron que la nube invadiera la cancha, afectando primero a los espectadores y luego a los propios protagonistas, que jugaron unos segundos más hasta que, ante la seña del árbitro Hernán Mastrángelo, se retiraron a los vestuarios. Aproximadamente 45 minutos después, el partido fue suspendido oficialmente.

En el medio se vieron escenas tristes y dolorosas. Hinchas desesperados saltando al campo de juego para buscar un espacio abierto para poder respirar. Familias enteras descompuestas. Heridos de balas de goma, entre ellos, un camarógrafo de TyC Sports que solo filmaba los incidentes. Y la desesperación de los presentes, incluidos los jugadores, por sus familias apostadas en las plateas, o al ver lo que sucedía con los fanáticos. “Afuera había 10.000 personas intentando ingresar”, planteó Eduardo Aparicio, titular del Aprevide.

Un detalle no menor. que seguramente será clave en la investigación: Gimnasia expendió tickets para no socios este mismo jueves, desde las 12 y hasta el horario de inicio del encuentro. “Lo que hicimos lo hicimos en todos los partidos y esto nunca pasó. La responsabilidad es de los organismos de Seguridad, ¿sino para qué está? Cuando vos tenés más capacidad de los socios que pueden entrar a la cancha, podés vender entradas. Si vino gente a querer entrar en tumulto, no lo sé”, se excusó Gabriel Pellegrino, presidente del club.

“Lamentamos el fallecimiento de Carlos “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión”, publicó Boca, lamentándose por la pérdida del fan que perdió la vida.

Más desgarrador aún fue el testimonio de su hijo, Juli Regueiro, que lo despidió también en Twitter: “Vinimos a alentar al Lobo y se me fue el Gordo. Quiero avisar que acaba de fallecer mi papá César Gustavo Lolo Regueiro”.

