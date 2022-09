La amenaza de los árbitros para evitar las críticas generó polémica en el fútbol argentino

Beligoy y otros directivos del sindicato arbitral firmaron este comunicado

La situación arbitral en el fútbol argentino está afrontando un momento delicado en medio de las polémicas que profundizó la implementación del VAR. En ese escenario, un llamativo movimiento que ejecutó uno de los sindicatos vinculados a los referís no hizo más que alimentar las controversias: advirtieron que pueden realizar “acciones judiciales” a raíz de un “constante agravio y hostigamiento”.

Ese breve comunicado que se emitió por intermedio de las redes sociales de la Asociación Argentina de Árbitros abrió un interrogante en clubes, deportistas y periodistas: ¿es una amenaza para intentar aplacar las críticas a sus actuaciones?

“La Asociación Argentina de Árbitros informa a sus afiliados y al público en general, que en el día de la fecha hemos realizado una reunión “ad hoc” para analizar el constante agravio y hostigamiento del cual es víctima el colectivo arbitral. En este marco decimos: no permitiremos que se continúe con el constante avasallamiento hacia los árbitros que acarrea un detrimento en nuestra personalidad, siendo que todo acto que conlleve esta situación, será susceptible de las acciones judiciales pertinentes para salvaguardar nuestro buen nombre y honor”, indicó el texto que llevó la firma del Secretario General de la AAA, Federico Beligoy, pero también de sus compañeros de directiva Sergio Zoratti (tesorero), Lucas Pardo (secretario gremial) y Alejo Castany (secretario adjunto), entre otros.

El comunicado que publicó la AAA

El mensaje encendió las luces de alerta en distintos puntos neurálgicos del mundo del fútbol que se preocuparon por este gesto que encabezó Beligoy, quien es líder de uno de los sindicatos arbitrales, pero también es el Director Nacional de Arbitraje de la AFA. Independientemente del recelo en el ambiente por una supuesta incompatibilidad entre esos dos cargos estructurales en el mundo arbitral, las preguntas empezaron a multiplicarse por la afirmación vinculada a las acciones judiciales.

El ex referí está a cargo del desarrollo del VAR en Argentina, un rol que lo empujó a dar distintas explicaciones en los medios durante los últimos meses para intentar calmar los ánimos ante las quejas que surgieron por los diferentes criterios que se aplicaron en jugadas de características similares. Inclusive, decidió aplacar las aguas cuando una polémica generó una reacción de los futbolistas de Patronato tras un duelo contra Barracas Central, el club identificado con el presidente de AFA.

“La idea era empezar a mostrar audios este torneo, pero yo necesito un poquito más de tiempo porque nosotros venimos de jugar 50 años sin VAR y el diálogo entre un jugadores y árbitros, entre el árbitro y el asistente, siempre se desarrolló de una manera donde no se escuchaba lo que decía”, señaló por entonces cuando le plantearon por qué no se conocían los audios entre los responsables de la herramienta tecnológica. “Hoy al mostrar un audio tengo que trabajar muchísimo la comunicación tanto del árbitro dentro el campo de juego como de la cabina a la hora de hablar. No solamente con respeto, claridad y elocuencia, sino también con consideraciones reglamentarias”, agregó en ese momento. La aplicación de este accesorio para ayudar a los árbitros se desarrolló durante el 31 de marzo de este año por la 8ª fecha de la Liga Profesional.

Mientras este contexto se desarrolla, durante las últimas horas las controversias arbitrales quedaron en la vereda de River Plate, donde ya miran con recelo la gran cantidad de partidos que acumula el equipo sin recibir un penal a favor. La luz roja por la estadística se encendió después de lo sucedido en la eliminación ante Patronato por Copa Argentina, donde el Millonario no tuvo una buena presentación y fue eliminado en la tanda de penales por los de Paraná. Sin embargo, no pasaron por alto una mano dentro del área de un defensor del Patrón tras el remate de Pablo Solari.

No fue la única falla en la noche para el árbitro Fernando Espinoza, quien pudo haber expulsado a Enzo Pérez y anuló mal un tanto de Andrés Herrera a instancias de su asistente. Pero la decisión vinculada al penal preocupó porque tuvo una pena máxima a favor por última vez el 8 de mayo de este año por Copa de la Liga: es el único equipo de los 28 que no recibió un penal en el certamen actual.

Este hecho no hace más que acumularse en la bolsa de polémicas del arbitraje durante el último tiempo. Ahora, tras esta advertencia del sindicado liderado por Beligoy, la preocupación es de los actores del mundo del fútbol que ya comienzan a preguntarse sobre los alcances del comunicado que analiza las posibles “acciones judiciales” contra aquellos que consideren que están hostigando a los jueces.

Pablo Solari remato y automaticamente reclamaron por una mano extendida

SEGUIR LEYENDO: