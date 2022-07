Beligoy explicó por qué no publican los audios del VAR y planteó tras la polémica: “Nadie habla de los errores en contra de Barracas”

Federico Beligoy explico por que todavia no se publican los audios del VAR

El arbitraje argentino y la aplicación del VAR en la Liga Profesional una vez más volvieron a estar en el centro del debate luego de lo ocurrido en el partido entre Barracas Central y Patronato. El escandaloso final tuvo en el epicentro de las críticas al juez Jorge Baliño, pero también a los encargados de la herramienta tecnológica Diego Ceballos y Diego Abal. En una jornada agitada, el director nacional de arbitraje decidió salir a defender lo hecho por los integrantes de su organismo.

Federico Beligoy explicó, entre otros puntos, por qué todavía no se publican los audios de los diálogos entre los implicados en el VAR. “A principio de año había aproximadamente 130 ligas que estaban utilizando el VAR en el mundo y prácticamente ninguna muestra los audios y los videos porque no deben mostrarlo, porque lo que pasa dentro de la cancha entendemos que está bien que quede adentro de la cancha, en cuanto al menos los actores de este deporte lo pretendan. Llamese jugadores, llamese técnicos o árbitros”, inició su argumentación en TyC Sports.

El hombre que ocupa el máximo cargo de la AFA y también es secretario general de uno de los gremios más importantes de los árbitros en el país (AAA) advirtió que tanto Conmebol como el torneo paraguayo publican los diálogos y aclaró: “Si el Comité Ejecutivo lo decide, no hay ningún problema”.

“La idea era empezar a mostrar audios este torneo pero yo necesito un poquito más de tiempo porque nosotros venimos de jugar 50 años sin VAR y el diálogo entre un jugadores y árbitros, entre el árbitro y el asistente, siempre se desarrolló de una manera donde no se escuchaba lo que decía”, reconoció.

“Hoy al mostrar un audio tengo que trabajar muchísimo la comunicación, que lo estamos haciendo, tanto del árbitro dentro el campo de juego como de la cabina a la hora de hablar. No solamente con respeto, claridad y elocuencia, sino también con consideraciones reglamentarias. Creo que hoy todavía nos falta un poquito para dar ese paso. Cuando terminemos de dar ese paso, que llevamos recién 17 fechas con VAR aproximadamente, ni un torneo, cuando lleguemos a ese paso y yo sienta y vea que los chicos están fuertes para poder hablar elocuentes, con respeto, con consideraciones, seguramente ahí si el Comité Ejecutivo lo decide lo vamos a hacer”, aclaró.

Beligoy, que reconoció que estuvo en la cabina del VAR supervisando el accionar de los jueces a cargo de la herramienta tecnológica en los partidos que se desarrollaron el martes, también dejó un planteo sobre la gran polémica que se desató luego que se le anularan dos goles a Patronato ante Barracas Central a través de las pantallas.

“Todos hablan de Barracas y nadie habla de los errores en contra de Barracas. No estoy en una posición defensiva, sino digo la realidad porque me parece que ante todo tenemos que tener sentido común y coherencia. A Barracas en cancha de Vélez le cobran un penal por VAR por una mano inexistente y nadie habló demasiado. Y en la primera fecha de este torneo, con Central Córdoba, hubo una clara expulsión de un planchazo en mitad de cancha de un jugador de Barracas y el VAR no intervino, que se equivocó, y tampoco hablan demasiado. Entonces digo: el fútbol es así, en el fútbol tenés a favor y tenés en contra”, subrayó.

“Como decimos en nuestra jerga, al final del torneo todo se equilibra. Me parece que si nos respetamos todos un poquito más entre todos... Nosotros no criticamos al nueve cuando la tira por arriba del travesaño, no criticamos al capitán cuando erra un penal y deja a su equipo fuera de una copa o un torneo. No criticamos al periodista cuando dice la agarró Caniggia y la llevaba el Negro Enrique. A nosotros nos critican todos. Lo sabemos, lo aceptamos. Porque sabemos que en el mundo es así, pero estoy convencidísimo que si empezamos a respetar la función que cumple cada uno, más allá de los errores humanos que puede haber, construiríamos entre todos un fútbol mejor”, exigió.

