Pablo Lunati contraataca: “River Plate fue perjudicado claramente y los responsables son Beligoy y Chiqui Tapia”

Pablo Lunati, ex árbitro de fútbol, arremetió contra Chiqui Tapia y Federico Beligoy

Pablo Lunati es un ferviente simpatizante de River Plate y desde que se retiró como árbitro en 2016, luego de dirigir durante 14 temporadas en la Primera División del fútbol argentino, declara sin tapujos acerca de la actividad. Como él mismo lo manifiesta, no del arbitraje en sí, sino de lo que él entiende como fallos que perjudican claramente al elenco millonario.

Si bien el principal apuntado por él es Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje, también criticó a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, por respaldarlo en un puesto para el que según Lunati no está preparado. Los fuertes cuestionamientos en las redes le ha valido una imputación tras denuncia del Chiqui por “hostigamiento digital”.

Lejos de achicarse, Pablo Lunati contraatacó y, en diálogo con Infobae, denunció una práctica “sistemática” de los arbitrajes para perjudicar a River Plate. Luego de la eliminación de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná, con un fallo controvertido por un claro penal no cobrado en favor del Millonario, el ex árbitro contó por qué entiende que a su equipo lo perjudican y no titubeó en asegurar que “los responsables son Beligoy y Chiqui Tapia”.

Pablo Solari remato y automaticamente reclamaron por una mano extendida

“No veo otra cosa más que ineptitud. El arbitraje de Espinoza (versus Patronato) no puedo decir que fue tendencioso, porque diría que es corrupto o que lo hizo con un propósito y no tengo pruebas. Pero sí puedo decir que River fue perjudicado claramente. ¿Es normal que River no tenga un penal a favor hace 29 partidos? ¿Te parece normal el penal que no cobró Espinoza?”, arremetió Lunati.

Pablo recordó el empujón de Tevez a Maidana previo al gol del triunfo en cancha de Boca con Tello como árbitro en mayo de 2021, también el codazo de Campuzano a Carrascal en el Superclásico de enero de ese año, o la trompada de Barreto a Borja en el último duelo ante Independiente que Rapallini chequeó tras el llamado del VAR y no sancionó. “Le da una piña en la boca, ¿por qué no la cobrás si la estás viendo en la tele? ¿Qué tengo que pensar? Que quieren perjudicar a River, no tengo ninguna duda, y que los responsables son Beligoy y Tapia”.

Lunati aseguró que esto no es de ahora, sino que sucede desde hace bastante, pero como el equipo ganaba, pasaba. “Beligoy es el responsable por hacer a la mayoría árbitros ineptos, y Tapia por ser el presidente de la AFA y bancarlo. Son dos son responsables de haber perjdicado a River en los últimos 3 ó 4 años. Lo que pasaba antes era que River ganaba, ¿sabés cuántos partidos podemos enumerar que River ganó y pudo haber sido perjudicado? Beligoy debe renunciar o Tapia lo debe apartar. Que deje de hacer papelones. No es serio porque está de los dos lados del mostrador: como Director Nacional de Arbitraje, siendo un empleado de la AFA, y como secretario del mismo gremio. ¿Cómo suspende a un árbitro así”.

A la hora de encontrar una explicación sobre por qué se mantiene en el cargo, el ex árbitro no dudó y disparó: “Lo banca porque el que pone los árbitros es Tapia. Beligoy no tiene injerencia en absolutamente nada, es funcional a él. No tengo ninguna duda de eso. Beligoy hoy está enfrentado con la gente de River. Esto se va a mantener hasta que él se vaya. La única manera de descomprimir la relación River-AFA va a ser que se vaya Beligoy. Nunca vamos a dejar de ver una mano negra mientras esté él, nunca jamás”.

Lunati aclaró que no va a parar hasta terminar con la gestión del actual Director Nacional de Arbitraje y que no le interesa ningún puesto en la AFA, que lo hace por River. “Me importan un comino los árbitros, lo que me importa es River. No me importa su vida personal, sino lo que hace al poner a los árbitros. ¿Había necesidad de poner ayer a los dos jueces de línea que se equivocaron en Tucumán como Gabriel Chade y Brailovsky?”.

El lateral picó habilitado y anotó el gol del triunfo en el complemento. Sin embargo, la jugada había sido invalidada por el juez de línea Brailovsky por una posición adelantada inexistente

Respecto del presidente de la AFA, indicó: “¿Cómo no voy a dudar de Tapia si permite que Beligoy nos perjudique hace tiempo?. Es hincha de Boca y no me importa si no me perjudica. Aunque en la AFA todos los dirigentes del fútbol sabían que un presidente no podía ser ni de River ni de Boca, y Tapia es hincha de Boca. Beligoy también es de Boca, pero me importa un comino eso, no me interesa si hace bien sus cosas... Yo era hincha de River, no dejé ser hincha de River por dirigir. A los termos les digo que se fijen que lo dirigí 36 veces y River ganó 10 y que se fijen cómo le fue a Boca conmigo. Repito, no me importa que Beligoy sea de Boca, sino que me perjudique, y él permite que los árbitos perjudiquen a River permanentemente. Esto no se va a terminar mientras él esté”.

Lunati contó cuáles serán sus pasos a seguir tras la denuncia de Claudio Tapia. “Voy a hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir a la Corte, esto va a seguir. Ojalá él lo siga porque si no lo sigue, va a haber un contraataque. Lo que haga con la AFA me importa un comino, solo me importa lo que pase con River, no quiero que lo perjudique más. Si me quiere censurar y callar, no hay problema. Pero hay una diferencia entre Caruso (Lombardi) y yo, que a Caruso le importa dirigir alguna vez y sabe que no va a hacerlo en ningún lado mientras esté Chiqui. A mí me importa un comino la AFA, yo no le debo nada a nadie. No me va a amedrentar una denuncia por hostigameiento digital. Mi problema con Tapia no es la AFA, sino que él permite que Beligoy deje que los árbitros perjudiquen sistemáticamente a River, y eso no se va a acabar hasta que no se vaya. Ahora, si Tapia saca a Beligoy y sigue pasando y no toma cartas en el asunto, ya sabemos quién es el culpable”.

Y cerró: “Por mí, puede mandarme 700 denuncias de hostigamiento digital. Nunca dije que fuera corrupto, chorro, un jefe de una asociación ilícita o que nos perjudicó a propósito. Jamás. Solo hablo de los arbitrajes que perjudican a River y les dan una mano grande muchas veces a Boca y a Barracas Central. No hay manera de callarme. Voy hasta las últimas consecuencias”.

OTRAS FRASES DE PABLO LUNATI:

Un mensaje para Marcelo Gallardo sobre su futuro:

“Es un desafío muy lindo y hermoso para un genio en potencia. Porque los genios también se equivocan, tienen errores y deben aprender. Me preguntaban si practicamos penales, pelota parada o las que van al área cabecean los contrario. Me quedé pensando, tildado. Puede ser que no hayamos practicado esas cosas que no hicimos en estos años, porque nada de eso es nuevo, tal vez al técnico le sobraba con lo que éramos”.

“No tengo ninguna duda de que si se queda se va a volver a reinventar y sacará un conejo de la galera. Estoy segurísimo. Lo noto contrariado, dándose cuenta de lo que pasa y eso es muy importante. El problema es no vivir la realidad. No darse cuenta lo que está pasando. Nuestro técnico es capaz de darse cuenta, sabe lo que está pasando. A partir de eso, él se va a reinventar. Él no puede irse de esta manera, ahora tengo más fe de que se va a quedar. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde lo van a cobijar más que acá? El club, los socios, esta familia le están haciendo el mejor estadio de Sudamérica, el césped lo dejaron para jugar al fútbol que él quería. ¿Dónde más lo van a querer y amar como acá?”.

“Estamos preparados para la resurrección y para reinventarnos nuevamente, alineándonos atrás del que hizo a nuestra historia más rica de lo que era. Vamos a apoyarlo en el 2023 y a bancar todo lo que sea. No tengo ninguna duda de que va a seguir y que lo vamos a seguir acompañando. Que se quede tranquilo que del arbitraje me encargo yo”.

(Fotobaires)

El mercado de pases de River Plate:

“Escucho decir ‘trajeron refuerzo falopa’. ¿Cómo? Digan que trajimos refuerzos que hasta ahora no dieron la talla. Es fácil decir que son todas contrataciones falopa. Muchos querían a todos. A Pochettino le cuesta, a Paradela me cuesta mirarlo. Con Barco coincido con el entrenador, me hace acordar muchísimo a los comienzos del Pity Martínez. Acá el hincha termo es frágil de memoria, ¿pero durante 80 partidos sabés lo que le decían? Barco sigue intentando, la pide. El Pity era igual. Cómo lo puteaban, mamita. Con Casco era igual, después se consolidó y ahora es Roberto Carlos. Las cosas que se decían de Borré, creo que el único que lo defendía era el Beto (Alonso). Nosotros somos medio así, y nos cuesta. Obviamente hay jugadores que te das cuenta que ya está, hay que decidir y las decisiones son del técnico. Hay que respetarlas. Él lo admite. Dijo ‘yo me equivoco hasta acertando’. Cómo no va a pasar en ocho años una cosa de estas. Cómo puede no ser campeón un año”.

El presente de River Plate:

“Hay que dividirla en dos partes. Una la parte futbolística, no hay que dejar de reconocer que no tuvimos un buen año. El técnico no encontró el equipo y los jugadores no estuvieron en su plenitud. No se acoplaron bien los refuerzos. Los que ya estaban lo hicieron en un nivel muy por debajo de lo que River venía mostrando hasta finales del 2021. Un periodo de ocho años es imposible, en la coyuntura que se vive en este país, no vender jugadores. Hay jugadores que no se adaptan a esta camiseta, todo tiene un proceso. A veces el proceso es más largo de lo que necesitaría River. Nos ha pasado con Nacho Fernández, Casco y el Pity Martínez, nos pasó con Borré, con Alario”.

“Es la primera vez que veo que el equipo en general baja mucho el nivel individual. No es lo mismo adaptar a varios jugadores a un equipo que tiene un buen nivel. River tampoco te da tanto tiempo y sumale que el equipo está bajo. Tengo una debilidad por Juan Fernando Quintero, me encantaría que en el 2023 se pudiera poner bien físicamente con la pretemporada y que toda la temporada rondara alrededor de él, sería mi satisfacción más grande como hincha. Pero es raro ver cosas en Juanfer errando pases de dos metros. Enzo (Pérez), otro tipo que tengo una admiración muy grande, de los cuatro o cinco años que lleva con nosotros debe ser el peor semestre en cuanto a lesiones, rendimientos, de lo más bajo. Y que para nosotros que no juegue al fútbol él es muchísimo, el equipo lo siente”.

“Veo muchos termos hablando de la defensa, de los jubilados de los Senior (por Pinola y Maidana). Más allá de eso hay que tener en cuenta que son jugadores que no juegan seguido, y se pierde ese timming. Tocó una cancha rápida, difícil mojada. Echarle solamente la culpa a la defensa... cuando al equipo le va bien y ataca bien, es todo el equipo. Lo mismo con la defensa. Nuestros mejores defensores hace poco tiempo eran Alario, Borré, Julián Álvarez, el mismo Suárez... River te ahogaba. No pretendo que Borja haga lo mismo que hizo Borré en tres o cuatro años. Beltrán es un chico, hay que tenerle paciencia. Pablo Solari no viene del Manchester United, el City, viene del Colo Colo. El fútbol chileno es la B Metropolitana de acá, se necesita un periodo de adaptación, es normal. Cuando venían los nuevos a adaptarse, lo hacían en un equipo que funcionaba”.

Las críticas de algunos hinchas:

“Comprendo a los jóvenes de 30 años para abajo que vivieron la mejor historia, lo puedo llegar a comprender. Sin pensar que al chico de 10-12 años de ocho para atrás tuvo en el medio la cosa complicada de nuestra historia. No me banco un tipo de 35 para arriba que sea termo. Me tengo que pelear, me peleo, o bloquear en las redes sociales, lo hago. Yo me enojo, no con los jugadores, soy pasional. Pero en la cancha no lo he visto. Creo que todavía tenemos un paraguas protector que se llama Marcelo Gallardo. Sin él era ciclo cumplido, en este año. Otro técnico no llegaba. Marcelo tiene la espalda de ser el mejor de nuestra historia. Cómo no voy a bancar un mal año del club”.

