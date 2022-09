El particular motivo por el que Instagram le censuró al Papu Gómez una foto de la Selección

Los lobos y los cuatro jugadores que integran "La manada"

Alejandro “Papu” Gómez se ganó su lugar en la selección argentina y se convirtió en una fija en las convocatorias del entrenador Lionel Scaloni. El volante ofensivo del Sevilla aprovechó las chances que tuvo cuando ingresó desde el banco y en las oportunidades en las que fue titular, como este viernes ante Honduras, cumplió una buena labor. Es uno de los referentes de este proceso y este lunes fue noticia por un hecho extrafutbolístico.

Mientras el plantel se prepara de cara al segundo partido en los Estados Unidos, que será este martes ante Jamaica en Nueva York, el Papu hizo un posteo en su perfil de Instagram que tituló “La manada”, denominación que le puso al grupo que conforma junto a Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, con una foto de los cuatro en un entrenamiento.

Su objetivo fue querer compararse con los lobos y por eso puso una foto de portada en esa publicación con cuatro animales de esa especie. No obstante, dicha red social decidió dar de baja una tercera foto que fue censurada y la calificó de “información falsa”.

Uno de los reparos de Instagram

“Los verificadores de datos indicaron que al menos una foto o un video de esta publicación contiene información falsa”, informó Instagram justificando que “los lobos no pueden enseñarle a las personas lecciones de liderazgo”. La comparación que hizo el jugador no le pareció la correcta a la red, aunque más allá de eso el posteo se mantuvo. La tercera foto fue censurada, no así la imagen de los lobos, que fue el curioso punto de controversia.

A pesar de este inconveniente, la publicación aún puede verse, pero Gómez borró la tercera imagen y, en su reemplazo, agregó una suya corriendo con la indumentaria de entrenamiento de AFA. El tema se volvió viral más allá de que Gómez tiene 4,2 millones de seguidores y el posteo tuvo 51 mil likes y más de 500 comentarios.

El asunto quedó en una anécdota y en definitiva el Papu consiguió que el nombre que le puso a ese grupo en el seleccionado trascendiera más allá de su red social. El posteo y las imágenes contribuyen a ratificar el buen clima interno que tiene el grupo a cargo de Scaloni, algo que se mantiene inalterable y los propios jugadores disfrutan de cada convocatoria.

El mensajes y argumento de la red social

La Argentina goleó este viernes 3-0 a Honduras en Miami, en el primero de los dos partidos en los Estados Unidos. El segundo será este martes desde las 21 en Nueva York frente a Jamaica. Para este encuentro volverían Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Ángel Di María, quienes por diversas razones no estuvieron frente a los hondureños.

Con la vuelta del arquero y los dos zagueros centrales, se mantendría Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo (Marcos Acuña sigue con molestias físicas). El cambio pasaría por la inclusión de Gonzalo Montiel en el lateral derecho en sustitución de Nahuel Molina.

La foto que puso el Papu Gómez en reemplazo de la objetada (@papugomez_official)

En la mitad de la cancha Alexis Mac Allister y Guido Rodríguez apuntan a conformar el once inicial junto a Giovani Lo Celso. Mientras que en la ofensiva faltaría confirmar el centro delantero. Lautaro Martínez fue titular y marcó el primer gol ante Honduras. Luego lo reemplazó Julián Álvarez, quien parece correr con ventaja.

Con este panorama, los titulares para el encuentro con Jamaica, serían: Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Guido Rodríguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Di María.

