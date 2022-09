La respuesta de Jonás Gutiérrez cuando le preguntaron sobre la acusación de infidelidad que recibió de Alejandra Maglietti

Jonas Gutiérrez y los detalles de su separación con Alejandra Maglietti

Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti estuvieron juntos durante media década y se mantuvieron muy unidos cuando el jugador de fútbol batalló contra un cáncer de testículos en 2013. Incluso hicieron público en su momento el deseo de pasar por el altar pero, al poco tiempo de los rumores de una fiesta inminente, optaron por seguir caminos separados. En 2019 le pusieron punto final a su relación y desde ese entonces los dos protagonistas buscaron pasar de página en el terreno del amor.

En una entrevista con El Show de Ulises Jaitt, el futbolista que supo vestir los colores de la selección argentina y convertirse en referente en el Newcastle de la Premier League fue consultado respecto de su fallida relación. “Justo se me abre la puerta del tema de la infidelidad. Viste que tu ex pareja Alejandra Maglietti dijo que vos le fuiste infiel, que el portero la llamó y le mostró un video donde vos estás entrando con una mujer casada. Contó esa historia. ¿Vos qué pensas de eso? ¿Fue así?”, preguntó el conductor.

El Galgo, sin tapujos, contestó: “No, te digo que no. A ver, yo de Alejandra siempre dije y digo lo mismo. Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, tuvimos una excelente relación. Después a lo último por ahí no terminaron las cosas de la mejor manera en el sentido de que se terminó el amor. Cosas que pasan. Después lo que ella declara, yo no tengo nada que decir. Yo ya le dije a ella que eso no pasó. A mí no me gusta entrar en polémicas”.

La referencia estaba emparentada a declaraciones que Maglietti realizó el año pasado: “Me enteré por el portero después de separarme. Me mostró los videos de vigilancia. Yo los vi y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella, ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él”.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez estuvieron en pareja durante cinco años

Ulises le recordó a Jonás algunas de las frases que la abogada declaró en su contra en Bendita, el programa en el que es panelista, pero Gutiérrez mantuvo su postura. “Lo veo excelente porque yo la conocí trabajando ahí, trabajando de modelo y en un montón de cosas. Me parece bárbaro. Yo no soy quién para decirle lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer como pareja o ya estando separados desde hace varios años. Es su trabajo, lo que hace desde siempre y yo cuando la conocí ya sabía dónde trabajaba. No me molesta”, agregó al respecto.

Lejos de enojarse, el ex jugador que se retiró en Almagro a principios de año y hoy se desempeña como analista en TyC Sports reafirmó su opinión: “Yo banco todo. La quiero mucho. Es más, la sigo queriendo. Sé dónde trabaja y me parece excelente el programa que hacen. Cuando estuvimos juntos sabía que podía hablar de todos los temas sin taboo y sigue siendo lo mismo estando separados”.

Jaitt además le recordó el día que Maglietti reconoció que en aquel momento llegó a elegir su outfit para la fiesta de casamiento. “Creo la vida son momentos y son decisiones. Cuando estás en pareja todo es de a dos. Creo que si nosotros no llegamos a casarnos o a formar una familia es porque fue un instante en el que uno quería y el otro no. Eso por ahí se pateó para más adelante y en un momento terminamos. En una pareja toma decisiones a cada momento”, respondió el Galgo.

Para cerrar, el conductor puso sobre la mesa si existía la posibilidad de un segundo ciclo de la pareja. “No, ya tomamos caminos diferentes. Creo que en su momento pasamos una relación muy linda. Después no terminó de la mejor manera y ya está. Como te dije antes, uno tiene que ser muy prudente cuando habla. Nuestros caminos están separados y listo. Hacer futurología no me gusta y no la hago”, añadió Jonás. Y concluyó: “Estoy soltero, tranquilo”.

