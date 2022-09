Nuevo capítulo del escándalo sexual que conmociona a los Springboks antes de jugar contra Los Pumas: “Pensé que era una amiga de la familia”

Elton Jantjies con su esposa Iva Ristic

El informe de un medio activó la bomba que estalló unas horas antes de una presentación clave. Sudáfrica se juega su futuro en el Rugby Championship este sábado en Avellaneda contra Argentina, pero el foco quedó desviado y alejado de lo deportivo: el escándalo por un supuesto romance entre estrella Elton Jantjies y a la nutricionista Zeenat Simjee puso en jaque la estructura. Luego que ambos fueran desafectados de la concentración en Buenos Aires, el controversial tema sumó un nuevo capítulo con la palabra de la esposa del deportista.

Unas pocas horas después que explotara el rumor, Iva Ristic decidió romper el silencio con el mismo medio que destapó el supuesto amorío. “Estaba sorprendida, todavía estoy sorprendida, pensé que era una amiga de la familia. Elton lo niega todo… Tengo mis reservas, pero todo lo que podemos hacer ahora es esperar y ver”, fue una de las frases que se dieron a conocer de la entrevista con Netwerk24, el portal de su país que el domingo aseguró que Janjies y Simjee abandonaron la concentración previa al primer partido contra Nueva Zelanda para pasar una “noche romántica y tumultuosa” en una casa de huéspedes.

Por su parte, el periódico News24 afirma que Iva se enteró por redes sociales de los rumores de romance y aclaran que debió leer tres veces el posteo para “asegurarse que lo había leído correctamente”. “Llevamos juntos desde 2014 y hemos tenido nuestros altibajos como cualquier otra pareja. Siempre he estado ahí para apoyarle en los buenos y malos momentos, y todavía lo estoy. Cuando nos conocimos, él ni siquiera formaba parte de la selección, trabajamos muy duro para que lograra sus objetivos y sueños. Sacrifiqué muchas cosas, incluso mi carrera y mis sueños”, reflexionó la mujer en otra de las notas que brindó.

La relación entre Ristic y Jantjies habría nacido de manera virtual en el 2011, pero recién tres años más tarde comenzaron a vincularse personalmente según el Huisgenoot. La pareja decidió casarse en el 2019, apenas unos días antes del inicio de la Copa del Mundo de Rugby en Japón que terminó con tercer título en la historia para los Springboks. La modelo sudafricana de raíces griegas y el apertura son padres de tres hijos: Elton Junior, Noah y Leandro Lee.

La familia Jantjies se mudó en el 2022 a Osaka, ya que el deportista de 32 años firmó contrato con los Red Hurricanes NTT de Japón aunque tuvo una temporada difícil a raíz de una lesión que le impidió desempeñarse con normalidad. Mientras espera volver a ver cara a cara a su pareja en tierras asiáticas durante la próxima semana, reconoció que “no estaba segura” de cómo se sentía tras esta información periodística aunque aclaró que “probablemente” no siga relacionada con él.

El hecho también le generó preocupación al sentir que en el seleccionado se “tomaron a la ligera” lo sucedido: “Esto es muy preocupante para todas las esposas de los Springbok, ya que ninguno de nosotros sabía que este comportamiento en realidad no infringe ninguna regla... Es muy decepcionante que una dirección ganadora de la Copa del Mundo permita que se creen situaciones como ésta dentro del entorno del equipo”.

La historia de amor vive horas tumultuosas luego de la publicación dominical en el medio sudafricano que decantó en un escándalo en el corazón del plantel de los Springboks que está en Argentina concentrando. El informe aseguraba que Janjies había reservado una habitación en un hotel de Nelspruit durante los días previos al primer duelo del Rugby Championship ante los All Blacks que se desarrolló el 6 de agosto y terminó con una victoria 26-10 en la ciudad de Mbombela. Allí se habría encontrado con la nutricionista, a juzgar por los testigos que citó el medio Rapport que dio a conocer el hecho.

Elton Jantjies y Zeenat Simjee fueron enviados de regreso a Sudáfrica

Pocas horas después que el revuelo periodístico escalara, la dirigencia sudafricana decidió desafectar tanto al deportista como a la integrante del cuerpo técnico y enviarlos de regreso a Sudáfrica. “La gerencia de los Springboks está al tanto de los informes sobre el apertura de los Springboks, Elton Jantjies, y la nutricionista del equipo, Zeenat Simjee, entre el campamento de entrenamiento en Sabie y el partido de prueba contra Nueva Zelanda en Mbombela a principios de este año. No se infringieron los protocolos del equipo, pero las personas regresarán a Sudáfrica para atender estos informes personales y eliminar cualquier distracción en los preparativos del equipo para la prueba contra Argentina”, fue el escueto comunicado que circuló por los medios locales.

La información es que un padre y un hijo estaban hospedados también en ese hotel que Elton alquiló para alejarse de la concentración. Ellos identificaron a Jantjies, pero también aseguraron que no era su esposa con quien se encontraba. Aparentemente, este hombre incluso grabó “sonidos de placer” que se escuchaban desde esa habitación durante la tarde, aunque a la mañana siguiente logró identificar una “acalorada discusión”.

Incluso el medio The Citizen afirmó que fueron vistos en dos hoteles diferentes de Mbombela durante la semana previa al estreno del torneo contra los All Blacks. “Según los informes, Janties también le preguntó a un miembro del personal de una de las casas de huéspedes si sabía quién era después de que el miembro del personal le pidiera que no hiciera tanto ruido tras recibir varias quejas de los invitados”, replicó ese medio.

Jantjies es padre de tres hijos (@eltonjantjies)

Entre las dos estadías, habría gastado más de 1500 dólares entre champagne costoso, flores, tratamientos de spa y cenas, aunque los rumores indican que la dirigencia del equipo sudafricano habría recibido una queja de los hospedajes por facturas impagas. Sin embargo, el presidente de la SA Rugby, Mark Alexander, intentó bajarle el tono a todas las versiones. “Tenemos reglas muy estrictas y el equipo de gestión se ocupará del problema. No quiero profundizar en la vida personal de nadie porque toda la información son rumores en este momento. Todavía son sólo chismes”, expresó al medio Netwerk24 según replicó el diario sudafricano SNL24.

Para colmo, el deportista de 32 años ya había protagonizado otro confuso suceso a comienzos de este año cuando fue acusado de vandalismo y de acosar a una azafata durante un vuelo, aunque el caso no prosperó en la corte local según una aclaración del Isolezwe. El periodista Craig Ray, del Daily Maverick, advierte que si bien la vida privada de ambos no es “asunto de nadie más”, el hecho pasa a una “esfera diferente” porque la información indica que hubo “facturas impagas en la casa de huéspedes y disturbios nocturnos”. “El mero hecho de que fueron enviados a casa de la gira es una admisión tácita de que rompieron los protocolos del equipo”, analizó.

Tampoco cayó bien en la prensa que la organización sudafricana avisó que los integrantes de la delegación no iban a hablar del tema emparentado a Jantjies y Simjee, aunque el entrenador asistente Deon Davids terminó dando al menos una breve apreciación: “Hemos lidiado con la situación de manera profesional. Entendemos dónde debe estar nuestro enfoque como equipo y les puedo asegurar que está completamente enfocado en el gran desafío que nos espera contra Argentina”, dijo según replicó el periodista Ross Roche del Citizen.

En medio de este escándalo, Los Pumas y los Springboks disputarán un choque fundamental por la anteúltima fecha del torneo que tiene a los cuatro países peleando por el título. El sábado, desde las 16.10, se encontrarán en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda en busca de una victoria que podría dejarlos a un paso del título.

Sudáfrica no tendrá disponible a Jantjies para enfrentar a Los Pumas (Foto: David Rogers/Getty Images)

SEGUIR LEYENDO: