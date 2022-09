El mensaje en llamas de Lautaro Martínez por los rumores de separación de su esposa Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez aclaró los rumores sobre su supuesta separación, sembrado este lunes luego de que su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores fuera cancelada. “Instagram recuperado!!”, escribió este martes junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza. De esta manera, desterró los trascendidos que se habían generado y que estaban relacionados a un distanciamiento con su esposa, Agustina Gandolfo.

Estos rumores fueron alimentados por la misteriosa publicación de la mendocina, en la misma cuenta de la red social, que tiene unos 966 mil seguidores. “El amor que das es eterno”. Muchos encontraron estas palabras en Lautaro Martínez como un claro destinatario, por eso varios usuarios le preguntaron en su último posteo, aunque sin éxito, qué ocurría: “qué le hiciste a Lautaro”, “Decile a Lautaro que reactive la cuenta por favor, me pones nervioso”, “qué pasó con Lauti” y “qué me hiciste a el Toro”.

Lautaro Martínez utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores de separación con su esposa Agustina Gandolfo (Instagram)

En este sentido, Lautaro Martínez eligió la misma red social para aclarar y desmentir los rumores. “Gente ¿por qué inventan historias, separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar y aclarar”, fue la primera parte de la fuerte respuesta del delantero de la selección argentina y del Inter de Milán.

“Somos felices. Dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pelotudeces y noticias falsas. Buen martes!”, arremetió contra algunos medios que llegaron a hablar de infidelidades y hasta de rumores de separación. “Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana la pude recuperar gracias a Dios!”, cerró su comunicado mediante una historia de Instagram.

Por su parte, Agustina Gandolfo también decidió combatir las especulaciones. Al mismo tiempo que el futbolista anunciaba que había “recuperado” su perfil decidió, la modelo y empresaria mencodina, compartió una imagen de ella tomando mate intentando echar por tierra cualquier versión de problemas sentimentales: “Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan, los amo”. La mujer subió otras dos stories de ella, sin dar mayores declaraciones tras el revuelo que se generó en redes sociales.

El pasado 21 de agosto, Agustina publicó una foto junto a su hija y a Lautaro para desearle un feliz cumpleaños a su pareja, luego realizó otros tres posteos de fotos de ella sin que se destaquen síntomas de algún problema. El Toro, que días antes había subido una imagen con la pequeña Nina, les agradeció: “Las amo mis amores! Muchas gracias por todo”.

La última publicación de Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez (Instagram)

El futbolista es una de las principales armas ofensivas de la selección argentina y cada paso que realiza en la previa del Mundial es seguido de cerca. Tras lo sucedido, ambos decidieron expresarse a su modo para intentar aplacar todo el ruido que se generó en torno a este movimiento virtual. El delantero del Inter, de 25 años, conoció a Gandolfo (26 años) a fines del 2018 y desde en entonces iniciaron una relación que permanece hasta hoy. En febrero del 2021 nació Nina, la hija fruto de este amor. Hace algunos meses atrás, la pareja afianzó el vínculo que los une sentimentalmente también desde lo empresarial con la inauguración del restaurante Coraje en Milan.

Mientras tanto, Lautaro se enfocó en lo futbolístico y celebró el triunfo del Inter que le permitió acomodarse en el grupo de la Champions League tras iniciar el camino con una derrota ante Bayern Múnich. Martínez ingresó en el complemento en la victoria 2-0 ante Viktoria Pilsen en República Checa. El bosnio Edin Dzeko (PT 20m), con asistencia del otro argentino Joaquín Correa, y el neerlandés Denzel Dumfries (ST 25m) fueron los goleadores del equipo italiano en el partido válido por la segunda fecha del grupo C.

Correa jugó como titular y fue reemplazado por Martínez a los 26 minutos del segundo tiempo. Inter, en condición de visitante, se levantó tras la caída inicial ante Bayern Munich (2-0) y sumó sus primeros puntos en la zona. En lo que respecta a la Serie A, Lautaro Martínez lleva seis presentaciones y tres goles, ratificando el buen nivel que mostró el campeonato pasado.

SEGUIR LEYENDO: