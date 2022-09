Pagani dio detalles de su cruce con Distasio: “Yo quería meterle una mano”

El periodista reconoció que no estuvo bien lo que hizo

Después del triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate, el programa Pasión por el Fútbol que se emite por la pantalla de Canal 13 vivió uno de sus capítulos más álgidos por el cruce entre los panelistas Horacio Pagani y Nicolás Distasio. Lo que parecían ser simplemente unas burlas entre compañeros terminó casi a los golpes y este lunes se conocieron detalles de lo ocurrido.

El ciclo de Bendita de Canal 9 aprovechó que Pagani forma parte de su staff para que el periodista contara algo de lo sucedido y pidiera disculpas. Para eso convocaron a Jorge Rocco, su psiquiatra personal y quien además ha trabajado con planteles de fútbol como los de San Lorenzo y Argentinos Juniors. Aunque, desde un primer momento Horacio anticipó que no ocurriría tal cosa: “Lo único que falta es que la culpa la haya tenido yo”, fue lo primero que dijo.

El a su vez periodista de TyC Sports reconoció que hizo “un papelón” al intentar agredir a un colega al aire, pero adelantó que esto puede volver a suceder: “Yo digo que desde pibe, nunca me gustó que me faltaran el respeto y si me faltan el respeto yo reacciono contra quien sea. Ayer me faltaron el respeto y reaccioné, mal, pero reaccioné”.

El cruce estalló cuando Distasio acusó de “ridículo” a Pagani en medio de un acalorado debate sobre el Superclásico del fútbol argentino y más específicamente sobre la lesión que sufrió Rodrigo Aliendro, jugador de River Plate, tras golpearse con Alan Varela. El reconocido periodista disparó entonces con insultos y abandonó su asiento para encarar a su compañero, a quien estuvo a punto de darle un puñetazo.

Los periodistas se cruzaron después del Superclásico

“Yo laburo de periodista hace 56 años y soy periodista. Hay muchos que trabajan en la televisión, que son hinchas de cuadros y se manifiestan como tales y a mí no me gusta. No es parte de mi formación periodística eso”, explicó Pagani, quien en varias ocasiones durante este año ha sido señalado por Distasio por ser, supuestamente, seguidor de Boca Juniors.

Lo cierto que todo este cóctel de acusaciones provocó la ira de Pagani, quien en televisión ya ha tenido decenas de estos ataques de furia: “Yo quería meterle una mano, pero cuando me di cuenta que estaba en televisión dijo ‘estoy loco’”.

Por su parte, Jorge Rocco, su psiquiatra, aseguró que Horacio no es alguien violento, ya que en la vida cotidiana no tiene episodios como los que se vieron el domingo e incluso explicó que se trataba de “personaje”. En ese sentido, fue más profundo al señalar que con su paciente trataría los problemas en la próxima sesión ya que ante las cámaras solo discutiría sobre ese “personaje” en el que se suele transformar.

Luego de repasar el informe, Pagani reconoció que este tipo de cruces violentos atentan contra su salud: “Fue un momento muy difícil para mí porque soy un tipo operado del corazón”. Incluso, reveló que en el otro canal en el que trabaja lo han cambiado de ciclo para cuidarlo: “Inteligentemente a mí en TyC Sports me cambiaron de programa, estoy en uno donde no discuto ahora. Hablamos de fútbol. Yo al principio dije que no me gustaba, pero ahora me doy cuenta que me hicieron un favor”.

Consultado sobre si le pedirá disculpas a Distasio, se mantuvo firme: “Todas las veces que tengo problemas con alguien pido disculpas si me equivoco, pero en este caso no, no hay disculpas. Sí le pido disculpas a la gente porque esto no se hace. Mis hijos vieron el programa, y entonces esto es lo que me preocupa más”. Además insistió en que hubo malicia en las palabras de Distasio: “Reconozco que había perdido el control, pero no acepto que me agredan. Ninguno de mis compañeros me dice estas cosas (acusarlo de ridículo o de hincha de Boca Juniors). Nunca nadie me dice una cosa de esas”.

SEGUIR LEYENDO: