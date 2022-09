12 frases del Beto Márcico: del día que se agarró a trompadas con un compañero como Zambrano y Benedetto a las chances de Boca en el Superclásico

El Beto Márcico palpitó el Superclásico del próximo domingo

Natural, sin filtros, espontáneo. Así es Alberto José Márcico cuando afronta un micrófono para hablar de su querido Boca Juniors. El emblemático ex jugador xeneize dialogó con Infobae en la previa del partido más importante del fútbol argentino y palpitó el Superclásico del domingo en La Bombonera.

Hincha confeso desde sus inicios en Ferro Carril Oeste, el Beto analizó la actualidad del equipo: “Lo vengo viendo a Boca, creo que está entre los mejores del fútbol argentino, sin ninguna duda. Es un equipo que depende de sus individualidades, bastante fuerte, que en dos o tres jugadas te gana el partido. Es difícil enfrentarlo porque te puede hacer mucho daño”.

En la columna del “debe”, el correntino alistó como ítems el volumen de juego y manejo de partido, aunque aclaró: “Quizás no está jugando de la mejor manera, pero este Boca en cualquier momento te gana el partido. No necesita dominar, solo tener momentos y ahí te gana”. En tanto, no cree que Hugo Ibarra vaya a cambiar mucho de cara al domingo, a la vez que marcó el buen partido que hicieron Martín Payero y Norberto Briasco contra Colón. Y apuntó: “Boca recuperó a un jugador importantísimo como es Rojo. Él, el arquero y el 5 (por Alan Varela), son el punto fuerte, la clave”.

El Beto jugó 9 partidos contra River y le marcó un gol en el que fue su último Superclásico

Pese a las críticas en torno a la figura de Ibarra, Márcico lo respaldó: “A medida que pasaron los partidos, el Negro le fue encontrando la vuelta. Yo lo banco. Conoce a los jugadores que están subiendo, como pasó con Battaglia, y ahora tiene un partido importantísimo contra el clásico rival, porque Boca jugará en su cancha y tendrá la chance de prenderse en el torneo. Lo veo bien”.

Si pudiera hacerle una observación al líder del cuerpo técnico que también componen Roberto Tito Pompei y el Tano Leandro Gracián, sería la posición de Óscar Romero: “Me gusta más atrás creando juego, de lanzador. Suelto. Pero tendría que acompañar un poquito más a los delanteros porque tiene buena pegada. A veces queda lejos del arco. Debería ganar 10 ó 15 metros más después de lanzar. Tiene buen panorama, precisión y muy buena pegada”.

Y fantaseando con ser uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, se animó a opinar los puestos a reforzar pensando en 2023: “Adelante y en el medio. Yo compraría un número 9, un goleador, hasta que vuelvan bien Villa y el Changuito Zeballos. Y también un creador. Un medio como Pol Fernández cuando tenía un nivel bárbaro o como el paraguayo Romero. Ahí estaríamos, porque atrás Boca está bien”.

Márcico durante su paso por el Toulouse francés

Los resultados positivos de Boca hicieron olvidar una interna que estalló en cancha de Racing: la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano. Márcico, quien en los 90 formó parte de la recordada historia “Halcones y Palomas”, opinó sobre este caso de la actualidad: “La sanción estuvo buena, pero hubiera apuntado a algo económico también. Son cosas que pasan, pero adentro de un vestuario. Es raro que pasara en la manga adelante de toda la gente. En el vestuario es más normal, ha pasado muchas veces. Me habrá pasado 5 ó 6 veces a lo largo de mi carrera, por jugadores que no se llevaban bien y esas cosas”.

El mismo Beto reveló que protagonizó una gresca en Francia, cuando jugaba para el Toulouse: “Yo me peleé porque en un momento no me pasaban la pelota y había un francés que me hacía gestos, era (Jean-Marc) Ferratge, que llegó a jugar en la selección. Me hacía gestos, me hacía gestos y en un momento le dije al Conejo Tarantini ‘que no me haga más señas este pibe pidiendo la pelota porque lo voy a matar’. A los 5 ó 10 minutos me hizo otra seña. En el vestuario lo fui a encarar en la ducha y lo agarré a trompadas ahí. ¿Si gané? ¡Sí!, le pude pegar. Yo era muy buen peleador, era peleador callejero. Hasta los 20 años me peleaba todos los días en la calle. Era picante, picante”.

Tras la desopilante anécdota, dejó una advertencia sobre el clima que puede quedar en el vestidor luego de un conflicto de este tipo: “No sé si muere ahí, depende de la gravedad de la pelea. Yo no era de quedarme muy conforme. Si me tenía que pelear otra vez con la misma persona, lo hacía”.

Este tema candente en el vestuario xeneize había sido antecedido por otra polémica: la trunca renovación de Agustín Rossi. “Me llamó la atención que no firmara porque creo que la oferta era muy buena, pero esa es una decisión del jugador y su manager. Ahora no podés tener dos arqueros de altísimo nivel en el equipo. Tenés que tener uno bueno y un reemplazante que sabe que está para eso y cumple, como Javi García. Tener a Rossi o (Sergio) Romero en el banco no le sirve a nadie. Van a prescindir de Rossi, que nos dio muchísimas alegrías, pero también contrataron un arquero de primerísimo nivel”.

MÁRCICO, BOCA Y EL SUPERCLÁSICO DEL DOMINGO

La ex figura de Boca se metió de lleno en el derby del próximo fin de semana

El saldo de Alberto Márcico en Superclásicos oficiales es favorable para Boca: 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En su última presentación por el Clausura 95, el Beto convirtió uno de los tantos en la goleada 4-2 en el Monumental. Así, se redimió de la expulsión que había sufrido por el Apertura 94 en la Bombonera, con un 3-0 en contra.

En su podio de Superclásicos figuran el 1-0 (con gol del Manteca Martínez) por el Apertura 92, la definición por penales favorable al Xeneize por la Supercopa del 94 y el antes mencionado 4-2 en el que además marcaron Julio Saldaña, Alphonse Tchami y Rubén Da Silva. Hubo mención extra para el que fue su estreno en derbis: un 2-2 en el Monumental, por el Clausura 92, con doblete de Diego Latorre.

“El domingo la cancha va a explotar y eso lo va a sentir el jugador de River. Hasta hace poco se jugaba a puertas cerradas y Boca tendrá un plus con la gente. No digo resultado, pero veo mejor a Boca, tendrá una superioridad con la localía y arranca con más posibilidades de quedarse con el partido”, sentenció.

¿Cuánto influyó el desembarco de Juan Román Riquelme en el club para que Boca retomara su mística ante River? “Algo hay, desde su llegada cambió la historia. La dirigencia anterior tuvo mucha mala suerte, hay que decirlo. Hubo partidos que tendría que haber ganado tranquilamente y los perdió. Desde que llegó Román, se le fueron dando las cosas a nivel resultados. Creo que algo hay en el ambiente, sí”, aseveró.

Y concluyó con otra frase fuerte: “Si Boca gana el domingo, sella su candidatura al título”.

El Beto, en el palco con Riquelme y Ángel Clemente Rojas

SEGUIR LEYENDO: