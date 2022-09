Marcos Rojo no terminó la última práctica en Boca y encendió la alarma antes del Superclásico

Alerta en Boca: Marcos Rojo sintió una molestia y no terminó el último entrenamiento (REUTERS/Agustin Marcarian)

A cuatro días del Superclásico del domingo en la Bombonera, las alarmas en Boca Juniors se encendieron por el estado físico de Marcos Rojo, quien no terminó la última práctica en Ezeiza. El defensor que venía de recuperarse de una lesión en el sóleo derecho y reapareció ante Colón de Santa Fe el último fin de semana sintió una molestia que lo privó de finalizar el entrenamiento matutino. Desde el club le aseguraron a Infobae que se trata de una medida precautoria.

En principio, la zona afectada no sería la misma de su reciente lesión y no correría riesgo su presencia en el duelo ante River del próximo fin de semana (domingo desde las 17 en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Darío Herrera). No obstante, Hugo Ibarra seguirá de cerca la evolución del ex Manchester United, que apostó a estar en plenitud desde lo físico en el derby ante el Millonario.

Rojo quedó afuera a última hora del partido contra Patronato en Paraná el 31 de julio y estuvo al margen en los siguientes cinco encuentros por ese desgarro de sóleo derecho. Ibarra lo concentró para el encuentro ante Atlético Tucumán, en el que estuvo en el banco de suplentes. Y contra Colón, en condición de visitante, disputó los 90 minutos.

Ibarra analiza el once con el que afrontará su primer Superclásico como DT de Boca

La práctica de mañana en la Bombonera puede llegar a ser trascendental para el cuerpo técnico que evalúa nombres y esquema. ¿Mantener el 4-3-3, incluir un mediocampista o defensor más? Las buenas noticias para Ibarra y compañía pasan por la recuperación de jugadores como Juan Ramírez y Cristian Medina, quienes se entrenaron a la par del resto. Además, Óscar Romero y Luca Langoni, con mínimas dolencias, también figurarán en plenitud.

Hay cuatro nombres que volverían a ser de la partida: Luis Advíncula, Alan Varela, Pol Fernández (purgaron su fecha de suspensión por acumulación de amarillas ante el Sabalero) y Carlos Zambrano (preservado por estar al límite de tarjetas). Los apuntados para dejarles sus respectivos cupos son Jorge Figal, Esteban Rolón, Martín Payero y Facundo Roncaglia. Aunque podría haber otras novedades si el entrenador se decide a emplear otro sistema táctico.

