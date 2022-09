El sorprendente elogio de Pep Guardiola al Boca-River y una confesión sobre La Bombonera

El testimonio de Pep Guardiola sobre el Superclásico

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate es un evento que va más allá de un partido de fútbol y que trasciende a nivel mundial. Por ello, muchos anhelen con presenciarlo algún día. Uno de ellos es el mismísimo Pep Guardiola, quien ya vivió desde adentro un Superclásico en el Monumental, pero que como confesó le gustaría ver el duelo en La Bombonera, escenario donde se jugará este domingo una nueva edición del choque, a partir de las 17:00, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

Luego del la goleada 4-0 de su equipo, el Manchester City ante el Sevilla jugando en España en su estreno en la Champions League, el entrenador español analizó el encuentro y otra vez elogió a Julián Álvarez. Acto seguido, fue consultado por el Superclásico. “Estuve en Buenos Aires y tengo un muy buen amigo allí viviendo, Joan Patsy (reclutador del City en Sudamérica). Hace años fui, estuve en un River-Boca, espero algún día poder hacer un Boca-River y estar en La Bombonera. Nunca he estado. Seguro que tarde o temprano podremos ir”, contó en diálogo con ESPN.

Sobre si lo verá por televisión, respondió: “Veremos, no sé a qué hora es, si tenemos partido, si el horario es bueno, los clásicos de todos los grandes en todos los países del mundo es bueno verlos”. El Superclásico se jugará a las 21.00 de Inglaterra. El Manchester City jugará el sábado y recibirá al Tottenham en el cotejo por la séptima fecha de la Premier League en la que se ubica segundo.

La Bombonera volverá a estar repleta de público para un Superclásico (AFP)

Guardiola estuvo en la Argentina antes de comenzar su carrera como director técnico y en una de sus primeras visitas se entrevistó con Marcelo Bielsa. Aquellos días lo marcaron al ex volante, que luego tuvo una gran carrera. “Elegí ir a Argentina por Marcelo (Bielsa) y por César (Menotti) y porque no conocía Buenos Aires. Y Marcelo, que muy amablemente me invitó a su rancho. Pasamos dos días de charla que ojalá las hubiera podido grabar. Pero las cosas importantes quedan y las que no lo son, se van”, contó en una entrevista con Telemundo Deportes.

Guardiola espera algún día poder estar en el templo azul y oro y ver en vivo y en directo. Su labor y las cuestiones de agenda se lo impiden, pero por ahora podrá seguir las instancias por televisión y volver a ver el recinto xeneize repleto de gente.

En la fecha 18 de la Liga Profesional los dos gigantes del fútbol argentino volverán a cruzarse en La Bombonera, que otra vez tendrá público en un Superclásico luego de casi tres años. La última vez fue en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2019, en el encuentro que Boca Juniors ganó 1-0, pero el triunfo de River Plate por 2-0 le permitió clasificarse a la final del torneo sudamericano.

Luego hubo tres choques en 2021 en el reducto azul oro, pero sin hinchas ya que aún continuaban las restricciones por la pandemia de COVID-19. El 2 de enero igualaron 2-2 por la Copa Diego Armando Maradona. Más tarde, se cruzaron por la Copa de la Liga Profesional. Primero fue un 1-1 (14/03). Ya en la instancia de cuartos de final volvieron a igualar 1-1 (16/05), pero en la definición por penales clasificó el Xeneize que venció por 4-2.

