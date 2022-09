La desafiante conferencia de prensa de Gago: “Voy a ser campeón, ahí tenés el título”

Conferencia de Fernando Gago

“Yo quiero un equipo que gane, ¿pero sabés qué pasa?, si llegó a decir que quiero salir campeón y no salgo campeón, ¿qué me vas a decir? Te lo pregunto bien”. Fernando Gago elevó el tono en una conferencia que protagonizó junto a medios partidarios de Racing Club cuando le consultaron si su equipo era competitivo y el objetivo era competir y no optar por el título de Liga Profesional.

El estratega académico trató de clarificar su pensamiento: “¿Si no salgo campeón vas a decir que no cumplimos el objetivo? Ah, bueno. ¿Seguro? Listo, voy a ser campeón este campeonato, ahí tenés el título . Pero si no llegamos a ser campeón, quiero ver el título tuyo. Listo, perfecto”.

La cosa no terminó ahí, porque Pintita ahondó en las bondades de su plantel y también en su experiencia personal como futbolista. “Este es un equipo que quiere pelear para ser campeón. Vamos a luchar para ser campeón. ¿Que de repente me transformé en Mostaza Merlo? Es la realidad, no me transformo en nada. ¿Sabés cuántos títulos perdí en mi carrera? Un montón. ¿Sabés cuántos gané? 17, un montón también. Pero perdí un montón más de los que gané. Perdí una final del mundo, perdí una final de Libertadores, perdí partidos, perdí tres finales de Copa América... Esto es así, gana uno solo”, fueron algunas de sus sentencias.

Fernando Gago y una particular conferencia de prensa

Más tarde, trazó un paralelismo con lo que aconteció con la selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa antes de disputar el Mundial de 2002, al que llegó como favorito: “¿Qué creías ahí de Argentina? Que iba a salir campeón. Y no salió. ¿Cuál fue la realidad? Vos no le tenés fe a un equipo que todos creían que iba a ser campeón. Es así, todos creíamos eso. No sé cuántos puntos sacamos en la Eliminatoria, fue fantástico, fascinante. Jugó tres partidos y se cayó todo eso. Y sí, es resultado”.

Y culminó: “Yo gano partidos, sigo. Pierdo partidos, no estoy más sentado acá, va a estar otro. Es clarísimo, no es como los futbolistas”.

Por lo pronto, Racing recibirá a Argentinos Juniors este sábado desde las 18 en busca de recortar la diferencia con el líder Atlético Tucumán, que le lleva 7 unidades de ventaja. La Academia desaprovechó varias oportunidades en el último tramo del campeonato y apenas registró un triunfo sobre las últimas seis presentaciones (ante Banfield como visitante). Luego fueron cuatro empates (Tigre, Barracas Central, Boca y el último ante Talleres) y una derrota (ante San Lorenzo de local).

