“Robert Rojas sufrió un contratiempo, mejor que lo expliquen los médicos”: la frase de Marcelo Gallardo que preocupó a todo River Plate

Gallardo analizó el 3-0 y, al hablar de los lesionados, se refirió al caso del paraguayo Rojas

“Este partido pudimos abrirlo relativamente rápido, no pasamos zozobra y encontramos posiciones de ataque directo cuando aceleramos; nos hizo tener un partido sin sufrir. Con Newell’s se dio lo mismo. Le dimos la posibilidad de que Newell’s entrara al partido con el gol que nos hizo, pero después lo rematamos. Hoy entramos un poco fríos en el segundo tiempo, tuvimos la muy buena respuesta de Franco (Armani), después lo controlamos con tranquilidad”.

Marcelo Gallardo realizó un reflexivo análisis del 3-0 de River Plate ante Central Córdoba por la Liga Profesional, triunfo que le permitió a su equipo acercarse a cuatro puntos del líder Atlético Tucumán, que aún debe el duelo de esta fecha ante Barracas Central (se enfrentan el martes). Pero en el medio de su rueda de prensa, en la que casi hizo un uno por uno de sus hombres, habló sobre Robert Rojas y preocupó a todos los hinchas.

“Con Rojas estamos con un temita que los médicos contarán en los próximos días, tuvo un contratiempo, un problemita, pero mejor que lo expliquen ellos”, dijo, sembrando las dudas. Vale recordar que el paraguayo sufrió la fractura de tibia y peroné en abril, en el duelo ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Y se esperaba que en tres o cuatro semanas pudiera volver a jugar.

¿Qué pasó con Rojas, a quien además en la intervención quirúrgica sufrió un “espasmo coronario”. Fuentes del club le indicaron a Infobae que sufrió una inflamación en la pierna derecha y los médicos estiman que puede ser una infección. En consecuencia, este lunes le realizarán estudios y probablemente el martes o miércoles le quitarán los tornillos para dilucidar si efectivamente existe la infección. Lo concreto es que este traspié en su recuperación le impedirá volver a jugar en lo que resta de la campaña.

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

Los planteos cerrados y las dificultades que viene hallando su equipo

“Es mérito del rival cuando no encontramos los caminos, los rivales también juegan. Lo que pasa es que si un equipo que viene a defenderse, hace méritos porque no te dio las posibilidades, es mérito del rival por defenderse bien, y es responsabilidad nuestra también, por no poder abrir los partidos para que el rival salga”.

La titularidad de Borja

“A Borja lo vengo observando en mejores condiciones, estuvo un mes parado, es un proceso, hoy ya tiene cuatro semanas de entrenamiento, algunos partidos jugó más minutos y hoy decidí que jugara de entrada, acompañado también por un delantero, si bien Solari no es la mismas características que él, lo hizo complementar”.

La reconversión de Palavecino

“El fútbol cambia, va evolucionando. Es un fútbol de mucha más dinámica, mucho más físico, las cualidades de los futbolistas creativos, técnicos, si no se adaptan al fútbol de hoy, difícilmente puedan ser valorados. A mí los jugadores técnicos, creativos, me generan muchísima ilusión. tenemos a Palavecino, Nico de la Cruz, antiguos número 10, se han ido reconvirtiendo, y terminan siendo jugadores muy valorados para el mercado mismo, que busca ese tipo de jugadores. Y tenemos que prepararlos”.

El mayor protagonismo de Juanfer Quintero

“Es una cuestión de ir observando su comportamiento. Estuvo mucho tiempo inactivo, parado, tuvo lesiones. En todo ese proceso, tuvo que prepararse para estar con una disponibilidad mucho más completa, es un jugador que destella talento, también hay que observar el comportamiento físico de él, se lo ve más ágil, involucrándose más en el contenido del juego, por eso decido ponerlo desde el inicio”.

La evolución de los laterales: Herrera y Gómez

“Bienvenido sea que sumen confianza, que se vayan sintiendo seguros, que el equipo les vaya dando solidez. Creemos en las condiciones de los jugadores que tenemos en el plantel, a partir de que vayan teniendo minutos, que los vayan aprovechando”.

Su reconocimiento al apoyo de Enzo Francescoli

“Es una persona que ha sido muy importante para mí en todos estos año de gestión deportiva con Enzo. Es una relación muy profesional, pero tiene mucho de afectiva. Nos conocemos mucho, compartimos vestuario mucho tiempo. Era muy joven cuando volvió a jugar a River por el 94, tenía 18 años. Lo vi como un jugador de élite en el que uno se podía reflejar. Y nos volvimos a encontrar en unan fase totalmente distinta, no es fácil mantener esa relación durante tantos años en un club donde hay mucha exigencia. Ha sido una relación hermosa, si hay algo que nunca hubo es ego”.

El despegue de Solari

“Cuando empezamos a evaluar sobre algún jugador que tuviera actividad y actualidad, dentro de las posibilidades, una de ellas era Pablo Solari. Nos tocó enfrentarlo, nos sedujo, lo seguimos y cuando tuvimos la posibilidad de abrir el mercado, lo trajimos. Dentro de su buena adaptación, hay un proceso lógico, tal vez, cuando pueda establecerse, puede haber una merma, intentamos que ese proceso sea lo más rápido posible”.

Por qué salió Enzo Pérez

“Es un gran profesional, jugar muchos partidos le pasa cierta factura a su edad, se le había inflamado un poquito la rodilla, fue un golpe y decidí que jugara el menor tiempo posible”.

SEGUIR LEYENDO: