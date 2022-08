14 frases de Hugo Gatti: los “otros quilombos” que hubo en Boca y el polémico lugar que le dio a Messi y Maradona en la historia

El Loco Gatti destrozó al VAR. "Le pongo una bomba y a la lona. Acá en la Argentina algún día va a ir alguien o la barra y va a romper todo"

En vísperas de cumplir 78 años Hugo Orlando Gatti está de visita por la Argentina y analizó varios temas de actualidad y como de costumbre dejó varios títulos. El ex arquero de Boca Juniors suele hablar sin pelos en la lengua y se refirió a los conflictos en el Xeneize. Además, fue muy duro con el VAR y reveló quién debería ser el guardameta de la selección argentina.

El Loco vive días especiales y llenos de emoción debido a una campaña iniciada por un hincha fanático de Boca Juniors, Gustavo Bucciarelli, para que la dirigencia le haga la estatua al ídolo y se sume a las de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, entre otras que se encuentran en La Bombonera en el sector del museo del club. “Quiero agradecerle a Gustavo y todo su entorno para este elogio que me va a dar Boca. Me la están haciendo ellos, por supuesto”, contó Hugo.

La iniciativa busca llegar a las 5.000 firmas en el sitio Change.org para que la movida tome mayor impulso y pueda llegar a la dirigencia de Boca Juniors. Por ahora llevan juntados más de 3.000 autógrafos de hinchas y varios jugadores que se habrían sumado.

Gatti elogió a Rossi y dijo que debe seguir siendo el arquero de Boca Juniors. Además, el problema lo tendrá Romero porque los hinchas lo quieren a Rossi, que es el ídolo de Boca Juniors

“Yo fui el más grande, con diferencias fui el más grande de Boca ¡Por favor! La vida ha cambiado mucho porque antes los grandes cracks jugábamos para diez puntos y te ponían seis o siete. Hoy juegan tres puntos y le ponen diez. El elogio facilista, mal asunto. El elogio hay que ganárselo para que te elogien y hoy no es así. No es que me he callado con el tiempo, pero digo lo que siento, lo que vivía”, destacó en una entrevista con el programa Platea Baja (Radio Del Plata AM 1030).

Sobre la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, afirmó: “El quilombo en Boca siempre existió. Boca y River son los que arman quilombos, pero ambos sostienen el fútbol argentino. Cuando jugábamos nosotros también había quilombo en Boca. Si no cobrábamos nunca por ahí no había camisetas para jugar. Era normal que haya una pelea entre jugadores de fútbol. Pero hoy Boca junto a River tienen los dos mejores planteles”.

“Lo que pasa es que hoy hay cámaras de televisión. Ahora hay más periodistas que hormigas y antes no había eso. Antes había quilombo y no se enteraba nadie. Antes uno no los dejaba entrar a los periodistas al vestuario. Pero no es algo anormal”, añadió.

Gatti reconoce los méritos de Dibu Martínez, pero para él Rulli debe ser el titular en la Selección

En tanto que fue muy duro con el VAR: “¡Paren con el VAR! Ahora ni los goles se pueden gritar. Al VAR le pongo una bomba y a la lona, y eso que no soy agresivo, pero basta. Lo único bueno que inventaron en el fútbol es que no le podés dar la pelota al arquero y que la agarre con la mano. El fútbol es perfecto, sin el fútbol no hay trampa, picardía, gritos, trompadas, peleas. Hace rato que no hay fútbol y desapareció con el VAR. Lo van a terminar sacando porque creería que en la Argentina algún día va a ir la barra o alguien y van a romper todo. Acá en la Argentina estamos con un miedo abismal”.

Gatti cumplirá 78 años este viernes y tuvo una carrera de 26 años que se inició en Atlanta, luego jugó en River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, donde estuvo 12 años y ganó tres títulos nacionales (dos Torneos Metropolitanos en 1976 y 1981 y un Nacional en 1976), dos Copa Libertadores (1977 y 1978) y la Intercontinental (1977). Marcó una época por su estilo ya que estaba acostumbrado a salir del área y jugar con los pies. Además, de su carisma y personalidad por sus buzos y fuertes declaraciones a lo largo de su campaña. También fue arquero de la selección argentina y si bien actuó en el proceso de César Luis Menotti, quedó afuera de la nómina para el Mundial 1978 jugado en el país.

La emoción del Loco Gatti al hablar del proyecto de su estatua que está a cargo de un hincha de Boca Juniors

MÁS FRASES DE GATTI

Riquelme. “Lo conozco desde los 16 años, desde la Sexta División de Argentinos Juniors. Lucas, mi hijo, jugaba con él y siempre fue un chico medio parco, serio. Gran jugador de fútbol, pero cuando se fue a Europa se transformó y volvió (2007) acá en el momento justo y hubo un año que la rompió. Vino con otra mentalidad, con otro ritmo fue un jugador descomunal”.

Fútbol actual. “Ha cambiado todo y yo veo que hoy los chicos miran los partidos por sus celulares. Antes iba a la cancha gente que sabía de fútbol o ex jugadores que por esas cosas no pudieron llegar y había un razonamiento distinto. Hoy la gente que va lo hace para ver si sale en televisión, a gritar los goles, sin ningún sentido”.

Puntuaciones. “Un día me encontré con Amadeo Carrizo y vimos un partido juntos. Hubo un arquero que se destacó y me dijo ‘Hugo, a este chico le pusieron diez puntos y a nosotros nos ponían 6 ó 7′. Tenía razón el Maestro. Es así, no vivo de recuerdo, veo la realidad del mundo y todo ha cambiado”.

Un adelantado. ”El primer arquero que jugó al futbol fui yo, no era jugador con las manos para atajar. Yo llegué del campo y dije ‘soy un jugador de fútbol que tiene la ventaja de usar las manos’. Voy a cumplir 78 años y la gente no me comprendió. Estuve con técnicos como Zubeldía (Osvaldo), Cesarini (Renato), Menotti (César Luis), Lorenzo (Juan Carlos)”.

Gatti afirmó que Rossi debe seguir siendo el arquero titular de Boca Juniors a pesar de la contratación de Chiquito Romero

Rossi. “El pibe está bastante bien y me llama la atención el don para atajar los penales. O quizás los que les patean ya se asustan, pero es un don lo que tiene. El problema lo va a tener Romero (Sergio) porque Rossi tiene que seguir siendo el titular. Se lo ha ganado. Es el ídolo de Boca y por el que la gente canta. Rossi, para mí, tiene que seguir siendo el arquero de Boca”.

La presión de Boca. “Es difícil estar en Boca Juniors. Después del sillón de los presidentes de Argentina, que es el más importante, creo que viene el sillón de Boca Juniors”.

Dibu Martínez. “No lo vi jugar mucho, pero recuerdo que una vez bajé en Ezeiza y me dijeron ‘Dibu es más grande que el Pato Fillol’. ‘A la mierda’, dije. No es malo, está pasando un gran momento, pero ahora llega la hora de la verdad en el Mundial, que es la realidad, no la Copa América. Todos los arqueros del mundo tienen actitudes y este chico lo demostró porque juega en Europa y allá uno crece y aprende muchas cosas”.

Su arquero para la Selección. “A mí el que más me gusta es Rulli (Gerónimo) por condiciones, por arquero, por realidad, pero bueno, los técnicos tienen su gusto, pero el Dibu lo ha hecho muy bien”.

Los mejores de la historia. “Los mejores jugadores del mundo son los brasileños y argentinos y siempre los jugadores de otros países les tienen miedo y respeto. Leo Messi hoy puede ser que sea el mejor del mundo. Para mí el mejor fue Pelé, después Alfredo Di Stefano, Diego (Maradona), Cruyff (Johan) y Messi. Benzema (Karim), para mí, hace dos años que es el mejor jugador de Europa y del mundo sin discusión. Pero bueno, Benzema no vende, no anda con el periodismo, no tiene chapa para esas cosas. Es un tipo distraído, pero a veces es un crack. Los técnicos tendrían que mostrarles los videos a los chicos de cómo juega (Benzema) porque es un enganche goleador. Es un crack. A mi me puteaban en el Chiringuito porque yo decía que Benzema era el mejor del mundo”.

El mejor Boca de la historia. “Fue el de Juan Carlos Lorenzo, sin discusión. Antes para jugar con los campeones tenías que jugar de verdad. La gente se olvida”.

