Abrieron una investigación para dilucidar si la patada que lesionó a Zeballos en Boca-Agropecuario tiene relación con las apuestas deportivas

El momento de la infracción de Leyendeker a Zeballos en Salta

La Fiscalía N° 35 Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, inició una investigación de oficio para determinar si la expulsión de Milton Leyendeker tras la infracción a Exequiel Zeballos en la victoria de Boca Juniors ante Agropecuario por Copa Argentina (que provocó la lesión dell delantero del Xeneize) está vinculada al negocio de las apuestas.

La acción ocurrió el pasado 10 de agosto a los 6 minutos del encuentro disputado en la provincia de Salta: Ramírez busca dilucidar si existían apuestas sobre el hecho de que habría un jugador de Agropecuario expulsado en el inicio del cotejo. Zeballos sufrió una la lesión ligamentaria de tobillo derecho y una rotura en la parte posterior de la tibia; le demandará entre 4 y 6 meses de rehabilitación.

Ante las versiones sobre el hecho, la fiscalía intervino de oficio y solicitó diversas medidas al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y a la Policía Federal para detectar si hubo un ilícito.

La patada de Leyendeker a Zeballos

Leyendeker, de 24 años, fue suspendido provisionalmente por el Tribunal de Disciplina, a la espera de la sanción final. Consultado por Infobae sobre los rumores relacionados con las apuestas, el zaguero respondió: “Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?”.

“Nunca me había pasado algo así. Es más, nunca me habían expulsado, ni siquiera en Inferiores. Creo que solo una vez me comí suspensión por cinco amarilla. Y en la B Nacional tenía dos amarillas en 20 fechas”, agregó en la misma entrevista el ex Newell’s, que al momento de la tarjeta roja estaba negociando con el Sojero una renovación de su vínculo de cara a la próxima temporada.





Noticia en desarrollo...