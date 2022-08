Los dardos de Daniel Montenegro a Julio Falcioni tras las duras críticas del técnico de Independiente

Montenegro dejó su cargo de manager cuando se fue Domínguez y se confirmó el retorno de Falcioni

Luego de las declaraciones del sábado de Julio César Falcioni contra Daniel Montenegro, el ex manager del Independiente le respondió al actual director técnico. Luego del empate 1-1 ante Lanús por la fecha 13 de la Liga Profesional, el Emperador criticó la importancia en el cargo que tuvo Rolfi, quien terminó renunciando cuando supo que el DT retornaba al club de Avellaneda.

“El armado de un plantel es el partido más importante del manager y hoy estamos limitados. Además de haber jugado hay que tener capacidad”, declaró Falcioni luego de la igualdad ante el Granate en La Fortaleza.

Luego de la partida de Eduardo Domínguez, el Rolfi lo siguió al DT y tras escuchar sus últimos testimonios, en 48 ahoras el ex volante de creación salió al cruce. “No sé si era el momento. Cada uno sabe lo que hace, es libre de hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Uno tiene el derecho a responder y dar su punto de vista”, le respondió en una entrevista en Radio La Red.

“Es la primera vez que escucho que un manager tiene más responsabilidad que los dirigentes y un DT. Eso es en Europa. Somos Argentina. Sería lo ideal que el manager tenga ciertos poderes. Pero no los tenemos. Dependemos de dirigentes, del presidente y sí tenemos un punto de vista, sí colaboramos y ayudamos, dando nuestro parecer a la hora de conformar un equipo. Me encantaría poder armar el equipo que tenía en mente, pero dependíamos de muchos factores. Eso hace ruido cuando se pone a un manager en la cabeza de algo”, agregó el campeón con el Rojo hace 20 años en el Torneo Apertura, último titulo a nivel nacional de la entidad.

Falcioni inició su tercer ciclo en Independiente

Montenegro otra vez aclaró que él no tuvo nada que ver con la salida en su momento de Falcioni a fines de 2021, cuando en ese momento ocupaba el rol de asesor deportivo. “Ya lo dije. Yo me hago cargo de lo que armé, del proyecto. Pero eso fue una decisión dirigencial. Yo no tenía cargo, era asesor. Se terminó un contrato y los dirigentes decidieron que no continuara. El tiempo pasó. Es repetir lo mismo. Cuando volvió a hablar, volvió a decir lo mismo. Ya cansa repetirlo”.

Esgrimió que sobre el tema habló con el propio Falcioni y al contar los detalles de cómo y dónde fue la charla, disparó contra el DT: “Salí del hotel, me fui a Mar del Plata, me lo crucé en la playa y estuvimos 25 minutos hablando cara a cara. También hay que mirar para adentro y hacer autocrítica de lo que uno va haciendo y de lo que se presenta en el momento”.

A Montenegro le llama la atención que Falcioni apunte contra él y no contra los dirigentes: “Se lo tienen que preguntar a él. No tuve la oportunidad de hablar de eso. Me lo podría haber dicho en la cara las dos veces que tuve la oportunidad de hablar. En ningún momento me lo manifestó. No estoy en la cabeza de él. Estoy en lo que se hacía día a día y se trabajó en la dirigencia. Me hace ruido que se ponga a un manager en la cabeza de todo cuando es un presidente. Son los dirigentes, nosotros empleados. Hay que asesorarse un poco mejor. Seguramente cometimos errores. Cuando hablamos de juzgar a la otra persona, hay que hacer un análisis general y ver cómo se estaba y cómo se está ahora”.

Cuando Falcioni volvió a asumir como DT, recordó su salida cuando Montenegro asumió el rol de manager: “Lo que teníamos que hablar, lo hablamos. Después las decisiones hay que respetarlas. Son decisiones que uno toma creyendo que son lo mejor. Espero tener ese trabajo de futuro manager, trataré también que las decisiones sean mías. Yo, que estoy grande, sigo aprendiendo todos los días tratando de no equivocarme en las formas y los procedimientos, aprendiendo de los jugadores en cada diálogo que tengo. No es ninguna revancha, ni nada por el estilo. Si hubiera estado en la posición de él, seguramente hubiera tomado una posición parecida pero de otra forma. Porque quiero trabajar con la gente que yo conozco”.

