Julio César Falcioni asumió en Independiente y aclaró los rumores sobre una cláusula de salida: “Nunca fui un mercenario”

Falcioni inició su tercer ciclo como entrenador de Independiente

Julio César Falcioni inició su tercer ciclo como entrenador de Independiente en medio de un clima enrarecido a raíz de la tensión política y deportiva que derivó con la salida de Eduardo Domínguez del cargo de entrenador, pero que principalmente puso en jaque al oficialismo comandado por Hugo Moyano. A pocas semanas de los dilatados comicios presidenciales, la primera pregunta que se instaló en torno a su desembarco estuvo vinculada a la continuidad del proceso tras el acto eleccionario de octubre.

“La cláusula en diciembre no existe. No puedo ir a un equipo pensando que voy a estar dos o tres meses. En privado conversé con varias personas, no voy a dar nombres, que me marcaron que era buena mi presencia en el club. Más allá del deseo de los directivos actuales, tuve varios llamados y eso me convenció”, aclaró en torno a un rumor que indicaba que tenía un apartado en su vínculo para salir en diciembre bajo ciertas condiciones.

El Emperador sabe que corre desde atrás si gana un signo político distinto en la votación, pero no especuló con eso a la hora de coordinar su futuro: “Si hacemos bien las cosas, pensaremos en quedarnos o no quedarnos. El tiempo dirá. Nunca jugué como mercenario en ningún lado . Después estaremos viendo la decisión de quien gane las elecciones, nosotros en lo político no nos metemos para nada”.

El DT, que había estado al mando del Rojo hasta diciembre del año pasado, pidió tener el beneplácito de distintos actores políticos para reemplazar a Eduardo Domínguez teniendo en cuenta el agitado escenario político: “Los llamados tuvieron que ver con toda gente relacionada con el club. No hablo ni de oficialismo ni de oposición. Algunos ex dirigentes. En ese sentido he tenido tranquilidad y apoyo para poder estar hoy”.

A los 66 años, Falcioni tenía pensado “tomarse unos días de vacaciones” tras su experiencia en Colón, pero lo sedujo tener una tercera etapa en el equipo de Avellaneda: “La propuesta de volver a un grande como Independiente es difícil dejar de lado. Sabíamos que contábamos con la pequeña ventaja de conocer gran parte del plantel más allá que hay diez jugadores nuevos”.

“No es habitual que técnicos que estuvieron vuelvan y repitan, es un orgullo. Eso marca el trabajo responsable que hemos hecho con todo el cuerpo técnico, mas allá que hayan pasado 7 meses. La vez pasada habían pasado 15 años y dije las mismas palabras”, aclaró.

Con la mirada puesta en el juego ante River del domingo en el Estadio Libertadores de América con público –tras los incidentes que obligaron al equipo a jugar como local en Platense–, Falcioni aclaró que no tiene definido el equipo titular y subrayó que reincorporó al plantel a cuatro futbolistas marginados en el anterior proceso: Juan Pacchini, Matías Sosa, Gonzalo Asis y Juan Zarza.

“Lo primero que hice ayer fue felicitar a los jugadores por el partido que habían hecho ante Colón. Remarcarles que si se pudo jugar de esa manera, con esa entereza, con esa actitud, esa decisión, se puede. Tenemos que exigir eso. De a poquito voy acercándome a los que no dirigí nunca. Porque hay jugadores que han estado en tres o cuatro posiciones diferentes, les pregunté cuál es la posición en la que se sienten más cómodos”, señaló.

JCF aseguró que no habló con Domínguez antes de retornar al club y que tampoco le dio directivas al interino Juan José Serrizuela para el juego ante el Sabalero. Además, recordó la polémica salida que tuvo cuando Rolfi Montenegro asumió el rol de manager: “Lo que teníamos que hablar, lo hablamos. Después las decisiones hay que respetarlas. Son decisiones que uno toma creyendo que son lo mejor. Espero tener ese trabajo de futuro manager, trataré también que las decisiones sean mías. Yo, que estoy grande, sigo aprendiendo todos los días tratando de no equivocarme en las formas y los procedimientos, aprendiendo de los jugadores en cada diálogo que tengo. No es ninguna revancha, ni nada por el estilo. Si hubiera estado en la posición de él, seguramente hubiera tomado una posición parecida pero de otra forma. Porque quiero trabajar con la gente que yo conozco”.

Cómplice, el Emperador recordó que en su paso anterior sólo tuvo un refuerzo –”y jugó después de 12 fechas”– y se comparó con la era Domínguez: “No tuvimos la posibilidad de traer tantas incorporaciones como ahora, que vinieron 11″.

Como cierre, le dejó un mensaje al hincha en medio de un panorama de tensión: “El equipo tiene que jugar con el hincha de Independiente, lo tiene que acompañar. Ya está marcado cuándo son las elecciones. Es un pedido al hincha que ya deje de lado eso, más allá de sus gustos, su decisión de voto, y apoye al equipo, que el equipo lo necesita. Que nos acompañe, que aliente a los jugadores, como siempre. A los muchachos seguramente todo ese trasfondo que había lo sentían, esa presión extra”.

SEGUIR LEYENDO: