Los detalles de la detención del ex River Ezequiel Cirigliano: el dato que llamó la atención de los investigadores

La detención de Cirigliano y el arma que le secuestraron

El caso de Ezequiel Cirigliano, el ex futbolista de River Plate que fue detenido luego de ejecutar disparos, fue el foco de este lunes en la localidad bonaerense de Caseros. En horas de la tarde, luego de que los investigadores tomaron contacto con la causa se pudieron conocer más detalles de la situación del volante central que según lo informado hace tiempo que no estaba jugando más allá emigrar al ascenso del fútbol italiano a principios de año.

Fuentes de la investigación informaron que una vez que el sumario llegue a sus manos y se pueda ver todo lo que está escrito se conocerán más detalles. Debido a que este lunes fue feriado no se pudo avanzar, sin embargo se pudieron averiguar datos que sirven para profundizar el tema.

Se supo de Cirigliano que, luego del aviso de uno de los vecinos al 911 tras escuchar los disparos, cuando llegó el patrullero se oyeron otras dos detonaciones. Los efectivos de seguridad lo aprehendieron a 150 metros del lugar, se resistió a que lo revisen y tenía el arma en su cuerpo. Está aprehendido y luego pasaría a estar detenido.

El momento de la detención del jugador Ezequiel Cirigliano

Este martes por la mañana los integrantes de la Unidad Fiscal número 7 de San Martín que instruye en la causa tomarán contacto con el sumario, pero, en principio, se lo imputaría a Cirigliano por tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio. Aunque también habrá que esperar el informe del Registro Nacional de Reincidencia para chequear si tiene antecedentes.

Sin embargo, luego de los primeros datos y testimonios, más la información brindada por los policías, se indicó que se revisó la vivienda y no hubo ningún faltante ni rotura en el domicilio.

Cirigliano, oriundo de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, es conocido por los vecinos de la zona y algunos de ellos pudieron tomar contacto con familiares del futbolistas, quienes afirmaron que “hace un tiempo manifestó ‘que estaba deprimido porque no estaba jugando’”.

Cirigliano fue una promesa de River Plate y debutó con 18 años en la Primera

El volante central fue una promesa de River Plate y en su momento lo compararon con Javier Mascherano. Debutó a los 18 años de la mano de Leonardo Astrada, quien era el entrenador del equipo en 2010. Ezequiel siguió en el club y atravesó la temporada en la Primera Nacional y una vez que el Millonario volvió a Primera en 2012, llegó a ser capitán del equipo. Con la camiseta de la entidad de Núñez disputó un total de 53 encuentros.

En 2013 no estuvo en la consideración de Ramón Díaz y fue cedido a préstamo al Hellas Verona de Italia. Regresó al año siguiente y estuvo en los primeros meses de Marcelo Gallardo como entrenador y le dio la chance en dos partidos del Torneo de Transición 2014. Por aquella época el entonces presidente, Rodolfo D’Onofrio, cuestionó la actitud de Cirigliano por no querer sumarse a la pretemporada. “Si no se da cuenta de que es un profesional y que está en River, Cirigliano va a terminar siendo jardinero del club”, expresó en Radio La Red.

Su campaña como futbolista se completó con el FC Dallas de la MLS. Luego regresó a la Argentina y militó en Tigre, Atlético Tucumán y tuvo un breve paso por Godoy Cruz y también estuvo en el Zacatepec de México y el San Luis Quillota de Chile. Su último paso fue en un equipo de la cuarta categoría de Italia, el Cynthialbalonga Calcio, donde firmó en febrero de este año, pero en ese equipo jugó solo dos partidos.

SEGUIR LEYENDO: