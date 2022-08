Las definiciones de Riquelme: la pelea de Benedetto y Zambrano, la salida de Battaglia y las negociaciones por Rossi

(Boca Juniors Oficial)

Este martes, Juan Román Riquelme habló con F90, el ciclo de ESPN, y habló sobre lo ocurrido el fin de semana entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano que desembocó en una sanción de dos partidos para ambos futbolistas. El máximo ídolo de Bocas Juniors felicitó al equipo por la actuación contra Racing y minimizó la pelea entre los dos jugadores ocurrida en el entretiempo.

“Los chicos han tenido una discusión y ahora deberán reflexionar”, explicó el vicepresidente del Xeneize, aunque sí se manifestó sorprendido por lo ocurrido: “Los inconvenientes suelen ser en los entrenamientos, en un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival y terminás peleando con el contrario”.

En este sentido, agregó: “No sé cómo fue que se llegó a esa situación, porque no estaba ahí. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que la prensa se entere. Hasta de la charla que tuve con ellos. Todos cometemos errores, pero cuando yo era jugador, las cosas quedaban en el vestuario. Generalmente, los choques se dan en los entrenamientos, porque algunas veces uno lleva problemas de afuera. Fue raro, pero es tiempo para que piensen”.

Además, aprovechó para aclarar cuál es su función en la institución: “Yo no formo parte del Consejo, soy el vicepresidente de mi club. Yo estoy muy contento con la gente del Consejo, por más que reciban todos los cachetazos. Están haciendo un gran trabajo para el club. Tuve la suerte de haber sido jugador de fútbol, pero la mayoría de las discusiones se dan en los entrenamientos. Es raro que sea en un partido oficial, porque uno está enojado con el rival. Es momento de que los chicos piensen, reflexionen y seguir para adelante”.

Las mejores frases de Juan Román Riquelme

El juego de Boca

”El segundo tiempo con Racing fue parecido al de Corinthians, porque parecía que íbamos a estar todo el día y no íbamos a poder hacer un gol. El arquero de ellos sacó unas pelotas bárbaras y sacaron pelotas sobre la línea”.

”Cuando entran los chicos de inferiores, contra un rival muy importante y en una cancha con mucha gente, nos pone muy contentos porque significa que las cosas van bien”.

“Boca de local está siendo muy fuerte. De visitante nos estaba costando, por eso nos dejó muy conformes el segundo tiempo contra Racing, porque es un gran rival y fuimos muy superiores. El arquero de ellos tuvo una gran noche”.





Agustín Rossi

“Con Miguel Russo y la gente del Consejo teníamos claro que Rossi iba a ser el arquero. Cuando las cosas que uno decide y las toma con calma y salen bien, se pone contento. Uno está feliz de cómo le está yendo a Agustín. Para nosotros no hay ningún problema, son cosas del fútbol. Le hicimos la primera propuesta en marzo y le ofrecimos renovar hasta el 2026, pero su representante nos dio su respuesta a las 48 horas. Cuando la vimos, nos sorprendimos, porque pensamos que se había equivocado. Lo tomamos con calma, hicimos los números para ofrecerle algo muy importante, en el que la gente del representante lo ha hecho público, pero nos volvieron a rechazar la oferta. Para nosotros no hay problema, lo vamos a disfrutar hasta el último día”.

El análisis sobre Ibarra

“Yo vivo con las cosas muy claras. Él tiene contrato hasta fin de año. Me han dicho que no sabían cómo era su cuerpo técnico, pero para mí está todo muy claro. Hace dos años que nos viene dirigiendo la Reserva y ganó dos títulos. Hizo los méritos para estar en este lugar. Hacía más de 10 años que la Reserva no ganaba un campeonato. Lo ha hecho de maravilla”.

”Quisiéramos jugar de la misma manera de local y de visitante. Pero sabíamos que después de quedar afuera de la Copa Libertadores con Corinthians nos íbamos a caer, porque el equipo debía haber pasado ese día y había mucha ilusión”.

La salida de Sebastián Battaglia

“Todo fue deportivo. Cuando empatamos en cancha de Boca con Godoy Cruz, todos los periodistas y los hinchas estaban deseando que se vaya el técnico. El Consejo tuvo mucha calma, habló conmigo y decidimos que era el momento para que continuara. Las cosas salieron bien. Y después del partido con Corinthians volvimos a hablar y pensamos que era el momento para cambiar. Sabemos que nuestras decisiones no les van a gustar a todo el mundo, pero las hacemos con mucha seguridad. Es así de sencillo”.

Carlos Zambrano y la venta de Izquierdoz

“Zambrano estuvo a un partido de ir a un Mundial y siempre se portó como un señor. Cuando estaban Russo y Battaglia, tenía que esperar porque ellos elegían a Rojo e Izquierdoz, pero ahora hay otro entrenador que prefiere a Zambrano”.

Artículo en desarrollo