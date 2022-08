El tenso cruce en vivo entre Riquelme y el periodista Federico Bulos: “Pará, pará, hablo yo y después vos contestás”

Riquelme Se Cruza Con Bulos

Durante la extensa entrevista que protagonizó Juan Román Riquelme en ESPN, hubo un momento de tensión cuando Federico Bulos le consultó por la proyección de Hugo Ibarra como entrenador de Boca. El vicepresidente xeneize enfrentó al panelista y le remarcó que tenía las cosas muy claras pensando en el futuro del equipo.

FB: —¿Ibarra es el entrenador definitivo, interino, cómo es?

JRR: —Yo vivo con las cosas bien claras. ¿Hasta cuándo tiene contrato Ibarra, hasta mañana o hasta fin de año? Hasta fin de año, entonces las cosas claras no las tenés vos.

FB: —Te lo pregunto para que vos lo puedas aclarar...

JRR: —Primero, tiene contrato hasta fin de año. No tengo nada que aclarar. Después me dijeron que dijiste que no sabías quién era el cuerpo técnico de Ibarra, cómo se conformaba o algo así...

FB: —Del cuerpo técnico no hablé, hablé de Ibarra.

JRR: —Ibarra viene dirigiendo nuestra Reserva hace más de un año, ganó dos campeonatos. Lo tiene merecido.

FB: —O sea, vos proyectás el futuro de la Copa Libertadores con él...

JRR: —Todos los viernes juega la Reserva. Y ganó los dos campeonatos, hizo méritos para estar en el lugar que está.

FB: —¿Pero va a seguir siendo técnico después de diciembre?

JRR: —Pará, pará, yo hablo y después vos contestás, si no hablás vos solo... Él dirigió la Reserva mucho tiempo, ganó dos campeonatos, hacía muchísimos años que la Reserva no ganaba; 2010, 2011 que la Reserva no ganaba. Después de muchos años, ganó dos títulos, lo ha hecho de maravilla. El lugar que tiene hoy, se lo ganó. Estamos muy contentos con él, quisiéramos jugar de la misma manera de local que cuando nos toca ir de visitante. Pero tenemos las cosas claras, sabíamos que después de quedar afuera de la Libertadores con Corinthians íbamos a sentir ese golpe en algún momento. En algún momento íbamos a caer, iba a costar competir nuevamente porque la ilusión era muy grande, el equipo jugó un gran partido y tendría que haber pasado ese día. Me tocó vivirlo de jugador de fútbol, cuando quedás afuera de una competición importante, en algún momento lo sentís, anímicamente te caés. El otro equipo parece más rápido y fuerte que vos, perdés muchas energías y es lo que a nosotros nos pasó.

FB: —¿Proyectás la Copa Libertadores 2023 con Ibarra de técnico?

JRR: —Nosotros queremos ganar mañana, no podemos pensar en el año que viene. Pero estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos. Lo tiene merecido y lo está haciendo muy bien. Tiene que encontrar la misma regularidad de visitante que de local. ¿Por qué tenemos que hablar de una cosa que pasará dentro de un año? ‘Boca está en duda para el año que viene’, dicen. No tenemos ninguna duda nosotros.

