El tenso cruce entre Damián Manusovich y el Chavo Fucks: “Maleducado, mirame a la cara”

Los panelistas intercambiaron opiniones de manera vehemente

Este jueves Diego Chavo Fucks y Damián Manusovich fueron nuevamente actores principales de un cruce caliente durante el programa F90 que se emite por ESPN. Un contrapunto sobre si el rendimiento de los futbolistas se ve o no afectado por hechos extrafutbolísticos que ocurren en sus clubes fue el detonante de este entredicho que obligó a los otros panelistas del programa a intervenir para calmar los ánimos.

Es que el clima se tensó de arranque, cuando la discusión estaba vinculada al partido que Boca Juniors perdió 3-0 contra Patronato por la Liga Profesional el fin de semana pasado. Algunos de los integrantes del ciclo argumentaban que esto se debía a un problema de “ganas” y de “actitud”, mientras que otros hacían hincapié en que el bajo nivel del Xeneize se debe a los problemas internos que hay entre el plantel y la dirigencia. En este último grupo se encontraba Fucks, quien se molestó cuando Manusovich señaló que “el mundo del fútbol es una selva”, dando a entender que todos los equipos tienen problemas.

“No vengas a filosofar, estamos hablando de Boca”, contestó el Chavo. A lo que Manusovich, ex jugador profesional que vistió entre otras la camiseta de San Lorenzo, apuntó contra su compañero por su supuesta falta de conocimiento al no haber sido futbolista: “No podés entender cuál es el gen del jugador de fútbol. El jugador cuando entra al campo de juego, saca los problemas que tiene. Te lo digo yo”.

Este cruce disparó acusaciones de verdades y mentiras. “Lo decís vos que no jugaste al fútbol”, insistió Manusovich, denostando así la opinión del periodista. “No, al backgammon jugaba yo”, le respondió de forma irónica Fucks, recordándole que hizo inferiores en un club de ascenso. Cuando la discusión subió de tono, Manusa disparó: “¿Por qué en vez de pelearte no aprovechás la experiencia del que le tocó jugar?, para enriquecer tu discurso”.

Ambos panelistas eligieron entonces guardar sus opiniones para evitar más confrontación, pero varios minutos después se volvieron a encontrarse después de que el también ex futbolista Marcelo Espina diera una opinión sobre la situación de Boca, parecida a la que había dado Fucks anteriormente. Cuando Manusovich asintió, el Chavo estalló: “Esto lo dijimos 35 veces, pero parece que vos mirás la cara del cliente. Él te dijo lo mismo que te dije yo, de otra manera, y a él no le decís que se calle y aprenda”. Molesto porque su compañero lo ignoraba, el periodista se enojó aún más: “Te estoy hablando, maleducado. A él no le decís que se calle y aprenda. Mirame a la cara cuando te hable. Te estoy hablando y me dejaste colgado”.

Fueron los otros integrantes del panel y el conductor, Sebastián Vignolo, los que intervinieron con comentarios por lo bajo para que ambos se calmaran y dejaron así que la discusión vaya por otro lado y continuara con el resto de los participantes del ciclo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Fucks y Manusovich protagonizan un momento al aire como este, sino que arrastran viejas peleas similares en donde muchas veces el foco está en la crítica al opinión del otro por ser periodista o ex futbolista.

