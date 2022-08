Prohibieron los hinchas visitantes en Córdoba para Talleres-Vélez tras los incidentes con los infiltrados en Liniers: “Los daños y perjuicios fueron monstruosos”

Los incidentes en la platea alta sur de Vélez donde se ubicaron hinchas de Talleres infiltrados. Hubo corridas

Más allá del triunfo de Vélez por 3-2 ante Talleres de Córdoba en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el encuentro dejó una imagen poco feliz que quedó registrada en las cámaras de la transmisión. Un grupo de hinchas visitantes infiltrados en una de las tribunas del estadio José Amalfitani fue interceptado por fanáticos del local y protagonizaron un tenso cruce.

Luego de unos minutos de incertidumbre en la platea sur alta, con varias personas incluso cayendo por las escaleras, la seguridad privada de El Fortín se hizo presente en el lugar y la situación no pasó a mayores. Frente a este escenario, y a pesar que la T iba a disponer de entradas para simpatizantes del conjunto que dirige el Cacique Medina, se confirmó que no habrá presencia de visitantes en la revancha, a disputarse el próximo miércoles 10.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba en un comunicado que difundió en sus redes sociales. “Ante los graves hechos de violencia protagonizados por hinchas del Club Atlético Vélez Sarsfield, durante la disputa del partido por Copa Libertadores con el Club Atlético Talleres en el estadio José Amalfitani, el #COSEDEPRO previa evaluación con las máximas autoridades de la entidad de barrio Jardín, ha dispuesto vedar el ingreso al público visitante en el encuentro a jugarse en el estadio Mario Alberto Kempes el próximo miércoles 10 de agosto”, citó la primera parte del reporte.

“Los hechos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generan un clima hostil incompatible con la seguridad deportiva”, agregó el informe de la entidad cordobesa.

Imágenes de la agresión a hinchas de Talleres en la platea alta del Amalfitani (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay que destacar que para el duelo en Liniers no hubo venta de entradas para visitantes. Si bien en torneos de Conmebol se permite el expendio de tickets al equipo rival (no así en el torneo local), el Fortín optó por venderle las 2.000 localidades correspondientes a los visitantes a sus propios hinchas. Sin embargo, desde la seguridad ya habían sido advertidos de que podrían haber hinchas cordobeses infiltrados en la parte del estadio que es destinada para la parcialidad visitante cuando se expenden tickets.

Después de lo ocurrido con la agresión a hinchas de la T, el que habló fue el presidente del club de Barrio Jardín. “Terminado el primer tiempo, liberaron. Más de 40 o 50 de la barra de Vélez pasaron más de seis o siete controles para llegar donde estaba la Comisión Directiva de Talleres y empezar una masacre”, dijo Andrés Fassi en diálogo con radio Cadena 3 de Córdoba.

“En 40 años que tengo en el fútbol nunca imaginé algo así, y menos en una institución como Vélez, que no haya tenido la capacidad de cuidar a los familiares de los jugadores. El episodio no se dio con la gente de Talleres que se hizo socia (por los hinchas que se hicieron socios de Vélez por un día para poder entrar al estadio) o vino camuflada. El problema fue con la Comisión Directiva de Talleres, con los familiares de los jugadores, mujeres y niños, donde nos dieron 350 lugares, nos tendrían que haber cuidado y no hubo ningún tipo de seguridad”, agregó.

Además, Fassi avisó que iniciarán acciones por lo sucedido en el Amalfitani. “Haremos una demanda penal y un descargo ante Conmebol para pedir la suspensión del estadio. Es una barbaridad lo que hizo la directiva de Vélez. Rapisarda me pidió disculpas. Los daños y perjuicios que causó fueron monstruosos. Ahora tendrá que dar explicaciones con todo lo que Talleres emprenderá en contra de Vélez”.

Para concluir, el mandamás de la T apuntó contra el titular de El Fortín. “Separo a Vélez, que es una institución ejemplar, de la ineptitud de Rapisarda. Pediremos una sanción ejemplificadora”.

El comunicado del Ministerio de Seguridad de Córdoba sobre el partido de Talleres-Vélez

SEGUIR LEYENDO: