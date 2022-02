“Te vendría bien tener un diccionario”: el cruce a los gritos entre Damián Manusovich y el Chavo Fucks

El programa de ESPN vivió una intensa discusión entre colegas

El programa que lidera Sebastián Vignolo todos los mediodías en la pantalla de ESPN suele tener discusiones de alto voltaje y emoción por parte de los panelistas del mismo. En el contexto de un debate sobre Sebastián Villa, la confrontación entre Diego Fucks y Damián Manusovich escaló a un punto tal que tensó el ambiente. El ex futbolista opinó que el colombiano, autor de un doblete contra Aldosivi, es actualmente el mejor futbolista del torneo argentino y despertó la ira del periodista.

El Chavo fue quien encendió la mecha con una frase que desató un cruce entre ambos. “Quiero aclarar algo para Manusovich que no es periodista. Cree que hacer una crítica sobre un futbolista es denostarlo. De ningún modo. Les voy a contar algo más que por ahí no sabes porque no sos periodista. Es que Alfaro con una máquina de inteligencia artificial...”, disparó durante la edición de F90 ante la mirada de sus compañeros. Sin embargo, Damián no se quedó callado y respondió: “¿Y para entender eso tengo que ser periodista?”.

A continuación, inició un ida y vuelta que parecía no tener fin. “Para averiguarlo tenés que ser periodista. Tenés que llamar al tipo...”, declaró Diego antes de ser interrumpido por Manusovich: “¿Tenés que ser periodista para llamar a alguien?”. A lo que el periodista contestó: “Primero escuchá lo que estoy diciendo y después contestá. El estudio le dio que Villa es tan rápido como Mbappé y también que tomaba malas decisiones. ¡Y tomaba malas decisiones! ¿Esto a vos te parece que es denostar a un futbolista? Usá bien las palabras porque sino no podemos tener un debate. Hablá vos sólo, decí lo que vos quieras y yo debato con tipos que debatan bien”.

Villa, que anotó un doblete contra Aldosivi, en el centro de la discusión (@BocaJrsOficial)

El ex futbolista de San Lorenzo nuevamente volvió a enfrentarlo. “El peso específico de tus ideas sobre Villa era levantar sus debilidades y achicar sus virtudes para denostarlo como jugador. ¿Está mal lo que dije? ¿Tengo que ir a la Real Academia Española a preguntar si lo que dije está bien? ¿Tengo que ser periodista para hablar?”, contestó ya con otro tono de voz. “Sí, tenés que ser periodista. Por lo menos deberías manejar más o menos las palabras y su significado. Un diccionario te vendría bien. Usas mal las palabras”, devolvió el Chavo en uno de los apartados más álgidos.

El Pollo, incómodo por la situación, buscó cortar la charla con un chiste junto a Daniel Arcucci pero el fuego nunca se apagó. “Te voy a agregar otro matiz para que lo pienses. Cuando vos hacés una crítica, vos sos periodista y yo futbolista así que permitime que te agregue algo, las palabras pueden herir. Entonces yo te recomendaría que el matiz de las palabras puede dar a entender de que un jugador como Villa no está a la altura de un club como Boca”, regresó al tema Manusovich a lo que se generó un nuevo ida y vuelta furioso.

— “Como no tenés background o memoria, nunca dije eso. El 3 de abril cumple años Boca y yo 40 años de profesión. Entonces de las palabras te puedo hablar un rato largo. De lo que significan las palabras. ¡Preparate como hizo Latorre! Preparate para discutir porque sino no tiene sentido”.

— “Y yo te puedo hablar un rato largo de lo que siente un jugador de fútbol cuando te escucha a vos. ¿Ahora me tenés que decir vos si me tengo que preparar o no? En cualquier caso lo hace el dueño del canal”.

— “¡Vos elogias a todo el mundo! Vos porque no tenés responsabilidades. Yo sí las tengo. Dijiste que Villa es el mejor jugador del fútbol argentino y que el segundo no sale en la foto. Y Julián Álvarez hizo 50 goles. Dejate de embromar, en serio”.

— “¿No opinar como vos es no tener responsabilidad? Yo pienso que es el mejor jugador del fútbol argentino, ¿cuál es tu problema?”.

— “Y el segundo no sale en la foto... Hablame de Julián Álvarez, ¿qué te parece Julián Álvarez? Vos que sos un dulcedelechero consuetudinario”.

— “Yo sólo lo que dije es que los otro dos no sé quiénes son. Él dijo dos jugadores más y estoy de acuerdo con los otros dos. Fin”.

