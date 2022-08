Habló la madre del juvenil de Rosario Central asesinado: “Me decía que me iba a sacar de este barrio peligroso”

Habló la madre del juvenil de Rosario Central asesinado

Todavía nadie puede explicar qué pasó ni trazar una línea certera para entender la motivación del ataque. Lo que se sabe, hasta ahora, son los hechos: un auto apareció por la esquina de Génova y González del Solar, en el barrio rosarino Emaús, y empezó a disparar contra un grupo de jóvenes. Las balas le arrebataron la vida a Lucas Vega, un chico de 13 años que jugaba en las inferiores de Rosario Central y soñaba con ser profesional para ayudar a su familia a escapar de la violencia que día a día está abrumando las calles de la ciudad.

Marisa, la madre del menor, habló por primera vez de lo sucedido el lunes cerca de las 22.30 cuando Lucas salió con su hermano a la esquina de su casa y minutos más tarde fue asesinado. “Mi nene de 15 años estaba un poco resfriado, estuvo todo el día en la cama. Terminamos de cenar y me dijo que quería tomar aire cinco minutos. Salió a la puerta y vio a los amigos, otros adolescentes de 15. Siempre se juntaban acá, se sentaban, conversaban. Lo siguió Lucas, él era muy cuidadoso en todo: abría para ventilar y me cerraba las cortinas, las cerraduras, todo por seguridad. Se cuidaba mucho. Salió a buscar al hermano”, relató la mujer ante las cámaras de Telenoche Rosario.

“Llegó, estaba saludando y pasó el auto blanco. Javier se puso en el poste para esquivar las balas y le cayó en la pierna. Lucas corrió... Como es alto, cuerpón, habrán pensado que era adulto, que corría por algo. Le han dado en el pecho y el cuello. Por la desesperación corrió al pasillo a esconderse de las balas. Como vemos, es moneda corriente por acá las balas”, señaló conmovida la madre del niño.

“Escuché como 20 disparos, a Lucas le han dado como 8″, dijo. “Lo llamaron al padre que vive a la vuelta porque soy separada y la ambulancia no llegaba. Lo levantaron al niño, no podía respirar y cerró los ojitos, pero todavía tenía signos vitales. Llegó al hospital, le dio un paro, intentaron reanimarlo y falleció”, agregó sobre este doloroso hecho.

Lucas Vega era parte de las inferiores de Rosario Central

Lo sucedido con Lucas, que se desempeñaba en las inferiores del Canalla, no es un caso aislado. El diario La Capital de Rosario informó que en lo que va del 2022 fueron asesinados por ataques a balazos 18 menores de edad. El lunes por la noche, según los análisis preliminares de los investigadores, gatillaron más de 20 veces contra el grupo de amigos de Vega y también hirieron a otros tres chicos que quedaron internados.

Mientras la fiscal de homicidios Gisela Paolicelli intenta plantear una hipótesis sobre la agresión y busca identificar al vehículo desde que se ejecutaron los disparos, el mundo del fútbol está conmovido. Central emitió un comunicado pidiendo “justicia” y exigiendo el “esclarecimiento” del crimen.

Lucas era un jugador destacado de las categorías menores del club y soñaba con ser futbolista para ayudar a su familia a salir del doloroso proceso de violencia que golpea a las calles de Rosario durante el último tiempo. “Jugaba al fútbol en Rosario Central, era muy buen jugador. Muy deportista. Hacía natación, futsal. Me decía mamá voy a llegar a ser grande y voy a ir a otro país. Te voy a cuidar siempre, te voy a ayudar, te voy a sacar de este barrio peligroso. Me decía vendé esta casa y comprá en la zona residencial. Imposible hijito, es un sueño, pero él en su inocencia me lo decía. Bueno mamita cuando yo llegue a ser famoso te voy a comprar una casa en un country y vamos a ir toda la familia porque acá hay mucho peligro”, fue el conmovedor retrato que ofreció su madre, Marisa, sobre ese sueño que lo motivaba a jugar cada día.

