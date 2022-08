El futbolista que agredió la jueza Dalma Magali Cortaldi en pleno partido sigue detenido y pidió perdón por su brutal ataque

Tirone se mantiene detenido hasta que la fiscalía junte más información de lo sucedido

El fútbol regional de Tres Arroyos se convirtió en un tema de conversación de alcance mundial después de la agresión de Cristian Tirone a la jueza Dalma Magali Cortaldi durante un partido entre Deportivo Garmense e Independencia. Luego de que la árbitra se exprese sobre el repudiable ataque que recibió y que las autoridades del club sancionen de por vida al agresor, el principal protagonista de la historia realizó sus primeras declaraciones.

Según informaron las fuentes judiciales, el jugador decidió no brindar especificaciones frente el fiscal designado pero sostuvo que “estaba avergonzado, arrepentido por lo que hizo y pidió disculpas”. Además, se comunicó la carátula oficial que portará la causa a lo largo de todo el desarrollo judicial: “Se le imputó el delito de lesiones agravadas por alevosía por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal”.

A la espera de que avance la investigación por parte de las autoridades, Cristian se mantendrá “en calidad de aprehendido hasta que se recolecten algunos otros elementos pedidos por la fiscalía”. La principal perjudicada de la historia está bajo control médico y, según indicaron los voceros, Dalma sufrió “escoriaciones en región cervical y en articulación de rodilla derecha, lesiones calificadas por el médico de policía actuante como de carácter leve”.

El comunicado oficial de la AFA sobre la agresión a la jueza

José del Río, presidente del Deportivo Garmense, fue la cara visible del club y explicó su opinión de la situación. “Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol. Se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo”, declaró en charla con radio La Brújula de Bahía Blanca.. Y agregó al respecto: “Tirone comenzó a jugar este año porque es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos. No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución”.

Vale recordar que tras el hecho, por el cual fue detenido el futbolista de 34 años, las autoridades de la entidad bonaerense decidieron suspenderlo de por vida debido a su salvaje reacción contra la jueza de 30 años. En las redes sociales comenzó a circular una cadena de publicaciones con el objetivo de crear una condena social hacia Cristian con el objetivo de que no vuelva a entrar a una cancha de fútbol.

La AFA se pronunció al respecto de la situación con un comunicado y afirmó que ya están trabajando en una sanción ejemplar: “La institución repudia y condena el hecho de violencia acontecido este domingo en el partido entre Club Deportivo Independencia y Club Deportivo Garmense. Esta casa, junto al Consejo Federal, abordarán el tema y acompañarán a la jueza en todo el proceso afianzando los lineamientos sobre este tipo de conductas que nuestra asociación no tolerará. Cabe señalar que se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de Nuestro Fútbol”.

SEGUIR LEYENDO: