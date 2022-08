Un jugador multicampeón con Boca hizo un crudo análisis del equipo y avisó: “Pueden seguir quemando técnicos, ídolos de la institución”

El presente de Boca Juniors no es el mejor y ante Patronato de Paraná se volvió a tocar fondo. Por lo menos desde lo futbolístico, donde el equipo de Hugo Ibarra acumula seis derrotas en once fechas. La goleada sufrida por 3 a 0 generó mucho enojo en sus hinchas, que pidieron urgente por un entrenador. Vale recordar que el Negro fue confirmado como interino hasta fin de año.

Fabián Vargas, ex mediocampista multicampeón en la época dorada de Carlos Bianchi, analizó el momento del Xeneize y no tuvo pelos en la lengua para brindar un crudo análisis. El colombianon fue crítico con los últimos manejos de la dirigencia de Boca Juniors, en especial por la decisión de prescindir de los servicios de Sebastián Battaglia.

“El mayor problema de Boca es que no tiene una idea de juego. Primero, no entendí la decisión de sacar a Sebastián (Battaglia) y poner a un interino. Él estaba encontrando un poco más de consistencia, la eliminación de la Copa no era motivo para sacarlo, creo que apresuró la salida por las declaraciones posteriores. Hoy no hay un rumbo claro en el equipo, la interna tampoco está ayudando mucho, la salida del capitán y líder de la defensa (por Carlos Izquierdoz) preocupa, creo que ya se empieza a sentir esa presión”, expresó Fabián Vargas en diálogo con ESPN.

(Foto: Fotobaires)

El colombiano lamentó que se sigan “quemando” técnicos, en especial ídolos de la institución. “Hugo (Ibarra) venía haciendo muy buen trabajo en la Reserva pero no sé si el momento era el más adecuado para estar con el equipo, cualquier derrota hace que la gente se inquiete y pida tener un técnico con mayores pergaminos. Y eso es perjudicial para ellos, pueden seguir quemando técnicos, ídolos de la institución”.

Al igual que los hinchas, Vargas contó por qué es importante ratificar un entrenador para la buena armonía del grupo. “Los altibajos no dan seguridad al grupo y a la hinchada. Puede que el equipo no tenga a claridad de lo que hacer en el campo, no sabe si presiona a arriba o aguanta en el medio, si quiere posesión o hace transiciones rápidas, siento que eso confunde a los jugadores. Depende mucho de lo que se haga por el costado izquierdo”. Y agregó: “Si a un técnico lo ponen unos meses, igual sigue siendo interino, tiene que llegar el respaldo para que los jugadores lo entiendan y no lo vean como interino”.

Para terminar, el ex multicampeón con Boca Juniors pidió “claridad” para que mejore el rendimiento del equipo. “A veces pasa que el jugador no tiene el mismo rendimiento y puede perjudicar a Boca con mucho por jugar por delante, tiene que haber claridad: ‘Este es nuestro técnico, no es que está de paso y vamos a estar buscando uno con mayor espalda’, porque va a seguir pasando lo mismo y el equipo no va a levantar”, sentenció.

