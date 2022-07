La situación de Almendra, dónde pondría a Payero y los cuestionamientos desde que es DT de Boca Juniors: 9 frases de Hugo Ibarra

Previo al que será su cuarto partido como entrenador de Boca Juniors (perdió con San Lorenzo y Argentinos Juniors de visitante, y le ganó a Talleres de local), Hugo Ibarra tomó la palabra en conferencia de prensa. Además de dar pistas sobre el posible once que plantará contra Estudiantes de La Plata en la Bombonera el próximo domingo (comenzará a las 20:30), el Negro se refirió a otras cuestiones puntuales: las situaciones de Agustín Almendra y Carlos Izquierdoz, el estado físico de Darío Benedetto y los cuestionamientos que afronta desde que asumió en el cargo como DT.

LAS 9 FRASES DE HUGO IBARRA

· “En el partido de Argentinos Juniors, al no tener los mismos nombres que contra Talleres, cambia el esquema y tratamos de poner el mejor equipo. Con Exequiel y Sebastián por afuera, ser ofensivos y encontrar espacios por los costados. No se dio, tuvimos una derrota que dolió y seguimos trabajando. Cuando no tenemos a los jugadores en completa forma física es difícil armar el equipo”

· “Agustín (Almendra), hasta que se lesionó, yo lo tuve en cuenta en Reserva. Trabajó muy bien y la idea era ponerlo de la mejor manera para estar en Primera División. De las decisiones personales no me corresponde a mí hablar (se dijo que rechazó la oferta de renovación del club). Tendrá su decisión tomada o no. Es una pena porque es un grandísimo jugador. Mientras esté en el club, uno quiere tenerlo, pero en esta situación no me corresponde hablar porque no sé si se quiere quedar o se quiere ir”

· “Exequiel (Zeballos) es un grandísimo jugador como el resto. Será utilizado en el momento que sea oportuno para el equipo. Óscar (Romero) es un grandísimo jugador, de selección. Le queremos encontrar el lugar donde se sienta más cómodo y sea lo mejor para el equipo”

· “El equipo está bien, le estamos buscando la forma. Sabemos que es difícil para los muchachos y el plantel la situación vivida anteriormente. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera y con el objetivo claro, tratar de ganar todo los que nos queda por delante y competir al máximo nivel”

· “Darío (Benedetto) tiene una molestia en el tobillo, lo vamos a esperar. Seguro mañana veremos el equipo completo. El equipo no está confirmado, seguramente mañana va a estarlo. El pensamiento es sostener un equipo, pero es muy difícil con las lesiones y molestias. Las variantes están y todos tienen que estar preparados por si les toca entrar en algún momento del partido”

· “Izquierdoz está trabajando diferenciado con los kinesiólogos, seguro se pondrá bien en poco tiempo. ¿Si lo consideraré para ser titular en el futuro? Estoy trabajando con los que están diez puntos. Cuando él esté bien, después hablaremos”

· “¿Refuerzos porque se fue Gastón Ávila? Llegó Facundo Roncaglia y se está poniendo a punto”

· “Payero está muy bien, lo veo con muchas ganas y entusiasmo. Nos puede dar muchas cosas como equipo y lo estamos evaluando para ver si podemos contar con él este fin de semana. ¿Dónde va a jugar? En el puesto de él, por derecha”

· (Sobre los cuestionamientos) “Esto es fútbol y pasa eso. Uno tiene que convivir. En el momento que se pone el saco de entrenador, sabe que es así. A mí no me molestan para nada, yo trato de hacer lo mejor para el club, para eso estamos. En un momento donde nos necesitaron, uno está para poner el pecho y darle para adelante. No me pesa para nada eso”

SEGUIR LEYENDO: