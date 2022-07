La ironía de Pergolini por el presente de Boca: “Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme; que Dios nos bendiga”

Mario Pergolini habla de Boca y le apunta a Riquelme

“¿Querés llorar? Te paso el partido de ayer. Mamita...”. Ese fue el comentario inicial de Mario Pergolini en su programa de radio (Maldición, va a ser un día hermoso, de Vorterix) cuando se centró en el presente de Boca Juniors y el último partido que disputó el equipo ahora conducido por Hubo Ibarra (derrota 2-0 frente a Argentinos Juniors en La Paternal). Esta no es la primera vez que el ex vicepresidente le apunta a Juan Román Riquelme y la comisión directiva de la entidad de la Ribera, recordando que en marzo de 2021 renunció a su cargo por diferencias con el ídolo.

La crítica de Pergolini esta vez se centró en lo futbolístico: “Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol Riquelme, la verdad. Y no hagan esa cosa estúpida de la discusión de lo defiendo o no. Acá es netamente futbolístico. Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada. Ayer pateó al arco una vez sola en 90 minutos ”.

El hombre que conformó la fórmula junto a Jorge Amor Ameal en las elecciones de diciembre de 2019 y no descartó volver a presentarse en una lista de Boca en 2023 con la oposición también cuestionó las formas en la que fue designado Ibarra como nuevo entrenador: “No sabemos (hasta cuándo dirigirá). Según Ameal es para siempre, según Bermúdez es temporal. En la misma conferencia de prensa es según a quién escuchás”.

Además, mientras se difundían imágenes del compacto del partido entre Argentinos y Boca, se fijó en la indumentaria azul y oro, que hasta el momento no tiene sponsors en ningún sector: “Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo”.

Su descargo también dejó otra frase fuerte: “Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga”.

¿PERGOLINI CANDIDATO EN 2023?

El conductor no descartó presentarse en las elecciones que se celebrarán a fines del año que viene. Al ser consultado por una posible alianza con Daniel Angelici, aclaró hace un tiempo: “No, no es una cuestión de nombres. Yo no creo que Angelici pueda volver, por lo menos, en lo inmediato”.

Y amplió sobre esta cuestión: “No es como la política nacional. Un club es manejado por muchas agrupaciones con mucha gente que quiere participar y sin la unión de todos ellos. La verdad es que es ridículo, porque se necesita consenso y ser participativo, no tiene sentido llegar a un club y decir: ‘Ahora voy a hacer lo que a mí se me antoja’, porque si no terminás como muchos clubes, que terminan con marchas. En cambio, con consenso, incluso las equivocaciones son mucho mejores, se atraviesan de mejor forma. Entonces solo de la unión de los que quieran hacer de Boca algo más que ver si se gana o no un torneo, hacerlo grande y llevarlo adelante. El deporte va a cambiar, ya no hay tanta gente viendo fútbol”.

