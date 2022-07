Boca Juniors vendió a Gastón Ávila: la cifra que le entrará al club y el reemplazo que buscará el Consejo

Gastón Ávila, vendido al fútbol belga

Boca Juniors vendió a uno de los jugadores de su plantel: Gastón Ávila ya partió hacia Bélgica para firmar su contrato con el Royal Antwerp de Bélgica, que desembolsó una cifra millonaria para quedarse con la totalidad de su pase. De esta manera, con dinero fresco, el Consejo de Fútbol irá en busca de un reemplazante para cubrir su baja en la zaga central.

Según trascendió, los belgas invirtieron una suma cercana a los 4.500.000 euros por el 100% de la ficha del rosarino de 20 años. Vale aclarar que Boca disponía del 60% de los derechos económicos, mientras que Rosario Central mantenía el 40% restante. Por esto, al Xeneize le entrarían unos 2.800.000 dólares, mientras que al Canalla le tocarían unos 1.800.000 dólares.

A principios de 2019, cuando Gustavo Alfaro era el entrenador y Nicolás Burdisso estaba a cargo del departamento de fútbol, Boca había invertido aproximadamente 2 millones de dólares por el porcentaje del zaguero que militaba en el Sub 20 de la selección argentina. Con billetes frescos por la reciente venta de Leonardo Balerdi, la anterior gestión incorporó a un Ávila que sufriría una lesión ligamentaria de rodilla que lo mantendría fuera de las canchas por varios meses. En 2021 fue cedido otra vez a Central y volvió a la Ribera para 2022, donde se bordó 4 estrellas (Supercopa Argentina 2018, Superliga 2019/2020, Copa de la Liga 2020 y 2022).

El defensor de 20 años jugará por primera vez en el exterior

Confirmada esta salida y a punto de concretarse la de Carlos Izquierdoz, el equipo de Hugo Ibarra necesitará reforzarse en una zona en la que cuenta con Nicolás Figal, de baja hace varios partidos (se recupera de un desgarro). El principal apuntado es Adonis Frías, pieza del Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece y confeso fanático de Boca.

Desde su asunción como DT, el Negro Ibarra se inclinó por la dupla central compuesta por Carlos Zambrano y Marcos Rojo. Acaba de firmar su vínculo Facundo Roncaglia y, a la espera de la recuperación de Figal, las otras alternativas en ese sector son los juveniles Gabriel Aranda, Lautaro Di Lollo y Nahuel Genez (también lateral izquierdo). Resulta escaso material, pese a que Boca quedó afuera de la Libertadores y solamente competirá hasta octubre por campeonato local y Copa Argentina.

El cuadro azul y oro perdió contra Argentinos Juniors por la fecha entre semana y ahora se preparará para recibir a Estudiantes de La Plata: la cita será el próximo domingo, desde las 20:30, en la Bombonera. El once todavía no asomó, pero Ibarra ensayaría con varios cambios respecto a la alineación titular que mandó a la cancha ante el Bicho en La Paternal. No obstante, Zambrano y Rojo continuarán conformando la zaga central.

