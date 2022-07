Los mejores memes de la dura derrota de Boca Juniors ante Argentinos: Ibarra y Benedetto, principales los apuntados

Memes derrota de Boca ante Argentinos

Luego de la derrota de Boca Juniors (0-2) ante Argentinos Juniors por la novena fecha de la Liga Profesional los hinchas se hicieron sentir en las redes sociales y estallaron los memes que se burlaron del Xeneize, que tuvo un mal partido en la noche de La Paternal y o reaccionó ante la superioridad del Bicho que liquidó el partido en el primer tiempo luego de sus goles. Además, el elenco auriazul quedó a siete puntos de la cima y se convirtió en la valla más vencida del certamen doméstico, acumulando cuatro caídas en las últimas cinco presentaciones.

El foco de los memes fueron el dolor a los ojos que tuvieron los boquenses por el mal partido de su equipo. Uno rezaba “los pibes después de ver a Boca”, junto a la imagen de lentes con clavos en su lado interno.

En tanto que Darío Benedetto volvió a estar en la mira ya que fue suplente, en el segundo tiempo entró por Luis Vázquez, y su nueva tijera fue el centro de las cargadas porque muchos recordaron la fallida que intentó en el partido de vuelta ante el Corinthians por la Copa Libertadores que terminó con la eliminación de Boca.

Otro apuntado fue Agustín Sandez, que a los 60 minutos reemplazó a Frank Fabra, que no quedó claro si salió por lesión o por otro motivo, pues al no haber declaraciones del entrenador Hugo Ibarra luego del partido no se supo por qué salió el colombiano. En uno de los memes aparece una foto de Juan Román Riquelme lleno de signos de interrogación. El vicepresidente del club elogió en más de una oportunidad al lateral izquierdo que integra el grupo de referentes que tuvo roces con el Consejo de Fútbol que encabeza JRR10.

Ibarra también estuvo en el centro de las bromas, ya que varios no aceptaron el planteo inicial que eligió, con cuatro delanteros, dos nueve de área como Nicolás Orsini y Luis Vázquez y dos por las bandas como Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, quien estuvo muy solo y poco pudo hacer, aunque al Changuito también lo atendieron en las redes.

MEMES DE LA DERROTA DE BOCA

