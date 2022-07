Una figura de Estados Unidos y un esloveno: las excéntricas opciones de San Lorenzo para reforzar la delantera

Altidore y Vombergar, los dos nombres que suenan en Boedo

San Lorenzo busca cerrar el plantel con el delantero que tanto pidió y pide el entrenador Ruben Darío Insua. “Hay dos o tres posibilidades que antes del viernes Matías Caruzzo (el manager) va a poder concretar”, resaltó el director técnico en conferencia de prensa. Los dos principales candidatos cargan con una particular historia: uno es un argentino nacionalizado esloveno de último paso por México y el otro es una de las máximas figuras del fútbol de Estados Unidos.

El club no pudo cerrar a los dos nombres por los que pujó con fuerza: Martín Cauteruccio y Adolfo Gaich. “Estamos en la búsqueda de un 9, tengo tres en carpeta. A Gaich me lo pidio Insua, pero no se pudo dar por temas económicos. San Lorenzo va a tener un 9 de jerarquía”, dijo el citado Caruzzo en diálogo con el programa Platea baja (Radio del Plata) sobre el atacante que peleará un puesto con Adam Bareiro, máximo anotador de la Liga Profesional con seis conquistas.

En ese contexto, quedaron en carrera Andrés Vombergar y Jozy Altidore. Por el primero el Cuervo ya hizo una oferta formal por el contrato, ya que quedó con el pase en su poder tras su experiencia en San Luis de México. De 187 centímetros y 27 años, nació en Villa Luzuriaga y se formó en el Ascenso argentino: pasó por Ituzaingó, Fénix y descolló en Los Andes, desde donde pegó el salto.

Aprovechando su origen esloveno y que contaba con la nacionalidad, se mudó al Olimpija Ljubljana, donde tuvo dos etapas y ganó tres títulos. También pasó por el FC UFA de Rusia. Además disputó un encuentro con la selección B de Eslovenia. Potente y de buen juego aéreo, parece la opción más cercana, pero no la única.

Es que fue ofrecido Jozy Altidore, delantero histórico del fútbol de Estados Unidos, de 32 años. El oriundo de New Jersey, partició de dos Mundiales de mayores con su seleccionado (2010 y 2014) y es el tercer máximo goleador, con 42 conquistas en 115 encuentros.

De frondoso currículum, desarrolló una larga trayectoria en Europa: jugó en el Villarreal, Hull City, Bursaspor de Turquía, AZ Alkmaar de Países Bajos (donde mostró su mejor versión) y Sunderland de Inglaterra.

En su país surgió en New York Red Bull y a su regreso del Viejo Continente brilló en Toronto FC. En la actualidad forma parte de la plantilla de New England Revolution. Desde la dirigencia de San Lorenzo no lo descartan, más allá de que su incorporación dependerá de sus exigencias económicas teniendo en cuenta la disparada del valor del dólar.

