Ricardo Centurión rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo: por qué se fue y decidió “tomar distancia del fútbol”

Ricardo Centurión rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo. Porqué se alejó del fútbol y ahora volvió a entrenarse de forma diferenciada en Vélez (TyC Sports)

Este lunes reapareció Ricardo Centurión y se presentó a entrenar en la Villa Olímpica de Vélez en Ituzaingó. El punta tiene contrato con la entidad de Liniers hasta diciembre de 2023 y en la primera parte de este año pasó a préstamo a San Lorenzo, que rescindió su contrato por las ausencias a los entrenamientos. Luego de dos meses el jugador rompió el silencio, contó su versión de la salida del Ciclón, por qué se alejó del fútbol y explicó qué espera para su futuro.

“Estaba entrenando con Pedro (Troglio, ex DT del San Lorenzo). Después pasaron algunas cosas que no las voy a contar, que son personales. Elegí no jugar y tomar un poco de distancia en el fútbol. La obligación mía era volver a Vélez y el club me tenía que permitir entrenar, por eso hoy volví”, reveló en charla con TyC Sports.

Sobre si hubo algún problema económico con San Lorenzo, explicó que “yo no entiendo de esas cosas y las maneja mi abogado y mi representante. Algunas cosas estuvieron un poco mal por parte de San Lorenzo. Obviamente de mi parte me hago cargo también, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo, que son personales. No las voy a contar”.

Ricardo Centurión volvió a ponerse la indumentaria de Vélez (@adrianricardo1993)

En tanto que aclaró por qué se alejó y decidió volver a entrenarse. “He decidido tomarme un tiempo, de alejarme del fútbol, pero hoy me di cuenta que necesito volver a entrenar y sentirme bien”, aseguró. “Tengo contrato con Vélez y tengo que entrenar, para que no vayamos a otra dimensión, no quiero hacerle nada a Vélez, nunca fue mi intención ni lo voy a hacer. Que me pongan un profe y pueda entrenarme”, sostuvo.

“La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada. Es momento de ponerme bien físicamente y ver qué club se fija en mi. Ojalá sea pronto, yo me siento bien. En lo personal de nuevo estoy de pie. Vamos a esperar qué trae mi representante”, indicó el mediocampista ofensivo de 29 años.

En tanto que admitió que “estaba apartado” y no quiso “escuchar a nadie”. Aunque aclaró que “extrañaba entrenarme. El fútbol es mi vida, el fútbol es todo y extrañaba como para cualquier jugador. Tardé en darme cuenta, pero sabía que esto es mi felicidad. Hoy estoy acá y toda esta semana estaré en Vélez entrenándome”.





Centurión jugó 12 partidos en San Lorenzo y marcó dos goles

Ricky espera poder tener una conversación con el entrenador de Vélez, Alexander Medina, y ver qué posibilidades existen de continuar en el club. “Volví hoy. Ya se dará la conversación con el Cacique si me lo cruzo y él accede a hablar. Una charla no se le niega a nadie. Veremos”, contó.

Luego de su salida de San Lorenzo, trascendió un sondeo de Peñarol de Uruguay y se sumó una posibilidad en Defensa y Justicia, aunque el DT, Sebastián Beccacece, no lo habría aceptado.

Lo concreto es que Centurión aún tiene 18 meses de contrato con Vélez y su futuro por ahora es incierto. Está apartado del plantel profesional, pero mientras tanto buscará recuperar su mejor forma física y seguir trabajando en las instalaciones del Fortín.

SEGUIR LEYENDO