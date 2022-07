Agustín Almendra le comunicó al Consejo de Fútbol de Boca su decisión de irse del club

Agustín Almendra tendría tomada la decisión de partir de Boca

A horas de que Boca Juniors presentara a su segundo refuerzo en este mercado (Facundo Roncaglia se sumó a Martín Payero) y mientras se habla de varias posibles desvinculaciones, se instaló fuerte el rumor de que Agustín Almendra tiene los días contados en la institución: el mediocampista de 22 años habría rechazado la oferta de renovación del contrato que expira a mediados de 2023 y pidió ser transferido ahora para no marcharse en condición de libre el año próximo.

Tras el alejamiento de Sebastián Battaglia, quien había separado del plantel profesional a Almendra a principios de 2022 por un acto de indisciplina, se había mencionado que Hugo Ibarra lo promovería otra vez al grupo de mayores desde su asunción. Lo concreto es que el ex capitán del seleccionado nacional Sub 20 se recupera de una lesión que no le permitió sumar minutos de juego y por el momento sigue afuera de las canchas, aunque con una decisión tomada.

El desgaste que le produjo trabajar con la Reserva en el último semestre, más algunas ofertas que no llegaron a buen puerto en los últimos mercados y el deseo latente de jugar en el exterior invitaron a Almendra a pensarse la idea de partir del club que lo vio nacer y con el que ganó cinco títulos (dos Superligas, una Supercopa Argentina, una Copa de la Liga y una Copa Argentina).

El mediocampista de 22 años le habría avisado al Consejo de Boca que no renovará su contrato

Almendra es una de las debilidades de Juan Román Riquelme y probablemente una de las razones por las que Battaglia y el Consejo de Fútbol no congeniaron en el último tiempo. Tal como afirmó Jorge Bermúdez en las últimas entrevistas que brindó, el cuerpo directivo de trabajo respetó la decisión de turno del cuerpo técnico de mantenerlo apartado del plantel incluso después de haber concluido el semestre pasado.

Al igual que con otros futbolistas del Xeneize, el Consejo planea gestionar su continuidad en los próximos meses y Almendra era uno de los apuntados. No obstante, da la sensación de que la historia no tendrá final feliz y a la brevedad podría ponerse la camiseta de otro equipo. Su último partido oficial fue cuando ingresó ante Rosario Central por la Copa de la Liga pasada (triunfo 2-1 en cancha de Vélez) en febrero de este año.

Hace algunas semanas, a Almendra se lo había vinculado a Racing Club, que es dirigido por un ex compañero suyo como Fernando Gago. Sin embargo, el deseo del Consejo era transferirlo a un equipo del extranjero en caso de hacerlo en calidad de cesión. Hoy por hoy la Academia no se fijaría en él y su futuro estaría fuera del país. El Consejo, que trabaja en las renovaciones de Sebastián Villa, Frank Fabra y Agustín Rossi, ahora tendrá que afrontar un problema que no tenía pensado.

SEGUIR LEYENDO: