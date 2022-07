Las perlitas de la presentación de Roncaglia como nuevo refuerzo de Boca: el blooper que disparó las carcajadas y su amistad con Riquelme

El blooper en la presentación de Facundo Roncaglia en su vuelta a Boca Juniors. Le preguntaron si había hablado con Battaglia, ex entrenador del primer equipo y reemplazado por Ibarra

Facundo Roncaglia fue presentado como refuerzo de Boca Juniors, club al que retornó luego de una década, y el defensor se mostró entusiasmado por esta nueva etapa. Se llevó a cabo una conferencia de prensa en La Bombonera que fue encabezada por el presidente del club, Jorge Amor Ameal y uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Mauricio Serna. Antes de las fotos de rigor, el repatriado lateral brindó sus conceptos.

“Siempre hubo rumores de que podía volver, pero nunca hubo algo formal. Esta es la primera vez y no dudé un segundo. La verdad es que tenía muchas ganas, y ahora empieza una etapa nueva con más experiencia, con ganas de demostrar que estoy a la altura de este club. Siempre tuve ganas de volver, esa es la verdad”, afirmó Roncaglia.

Luego hubo una situación graciosa en la que uno de los periodistas presentes se equivocó y al querer preguntarle en cuánto tiempo iba a poder estar a disposición del entrenador, mencionó a Sebastián Battaglia y no a Hugo Ibarra, que lo reemplazó en el cargo, lo que generó risas y ante lo que Ameal acotó “un lapsus”.

Bienvenida de Boca Juniors a Roncaglia (@BocaJuniors)

Luego sí respondió sobre Ibarra, a quien elogió y tomó como referente: “Hugo en su momento era ‘el’ lateral derecho, el jugador al que uno intentaba imitar, para ganar un poquito de todo lo que ganó en su momento, tener una trayectoria parecida o mejor”. Y agregó que “con Hugo no hemos hablado de en qué posición jugar. Solo de cómo estaba físicamente. A medida que vayan pasando los días él va a ir evaluando. Y de ahí en más decidirá en qué posición”.

El futbolista de 35 años quedó libre del Aris Limassol de Chipre y firmó contrato hasta diciembre de 2023. Sobre cómo se gestionó su regreso, contó que “con Román (Riquelme) hablé la semana pasada y fue todo muy rápido, no hubo mucho para discutir, mis ganas y las de ellos. Físicamente estuve entrenando solo, que no es lo mismo que entrenar en grupo, pero tengo mucha ilusión y muchas ganas”.

“Siempre tuve en mente volver, pero nunca hubo algo concreto. Estuve afuera y me explotó el teléfono estos días, con mensajes de ex compañeros, todo muy contentos por esta vuelta. Boca es difícil de explicar con palabras. Gente de afuera sueña con ver un partido en La Bombonera, enamorados de cómo es la gente, cómo apoya”, aseguró.

Roncaglia describió cómo es su relación actual con Riquelme

“Espero seguir siendo el mismo jugador, pero con más experiencia. Creo que he aprendido mucho afuera, he jugado de lateral, de central, el último año en ambas posiciones, no voy a tener problemas en adaptarme. Sigo siendo el mismo, no cambié”, explicó.

Facundo se fue en 2012 luego de la primera final de la Copa Libertadores ante el Corinthians disputada en La Bombonera, en la que convirtió un gol en el empate 1-1 y en la vuelta Boca Juniors cayó 2-0. “Me fui con bronca por la situación en la que me fui en ese momento, no me permitieron jugar la segunda final, pero es cosa del pasado”, dijo el futbolista. “Facundo se tuvo que ir no por voluntad propia, estuvimos hablando de eso, pero pertenece al pasado. Ahora vuelve a su casa y seguramente a corto plazo estará demostrando. Esto es un acto reivindicativo hacia él, porque se dijeron tantas cosas que no son ciertas... Pero tenemos que hablar del futuro, que empiece a entrenar. Estamos muy felices de tenerte acá”, dijo Ameal.

En tanto que Roncaglia confesó que “sueño con ganar una Libertadores, como todos los hinchas. Estoy agradecido y tengo ganas de demostrarle a la gente que todavía estoy”. Roncaglia debutó en octubre de 2007 en la Primera de Boca Juniors, que unos meses antes logró su sexta estrella en el principal torneo continental de clubes.

Respecto de Riquelme, indicó que “es la misma persona de siempre, Juan conmigo tuvo siempre un trato muy bueno, tengo el mismo trato, creo que como dirigente está haciendo las cosas muy bien y se esfuerza día a día para mejorar en su rubro. Y yo en el mío intento mejorar también”.

FOTOS DE LA VUELTA DE RONCAGLIA

Mauricio Serna, Facundo Roncaglia y Jorge Ameal (Télam)

Roncaglia con la casaca azul y oro (Télam)

Facundo en el vestuario xeneize (Boca Juniors Oficial)

El defensor pisó otra vez el campo de La Bombonera (Boca Juniors Oficial)

Roncaglia volvió al club luego de diez años (Boca Juniors Oficial)

SEGUIR LEYENDO