Marcos Rojo compartió una foto de chico y enloqueció a los fanáticos de Boca Juniors

Marcos Rojo celebrando su gol que le dio la victoria a Boca (Foto: Reuters)

Marcos Rojo demostró un gran sentido de pertenencia con Boca Juniors desde su llegada a principios de 2021 y lentamente tomó el papel de referente dentro del plantel. El defensor central, que lució la cinta de capitán en los últimos dos partidos del Xeneize frente a San Lorenzo y Talleres de Córdoba, publicó en sus redes sociales la principal razón por la que sale a defender el azul y amarillo en cada oportunidad que le toca: una foto de pequeño junto a su madre mientras luce una antigua camiseta del club de la Ribera.

“Te amo @carinaarellano1″, escribió sobre la imagen junto a su figura materna, reconocida hincha de River Plate. La misma no cayó tan bien en la vereda del equipo que lo formó futbolísticamente desde joven y varios hinchas de Estudiantes de La Plata aparecieron en las redes sociales recordando algunas frases que lanzó cuando todavía vestía los colores del Pincha. Además durante el festejo de gol frente a la T del reciente fin de semana, Rojo se besó la camiseta de Boca estrechando su lazo con el club.

La primera de las declaraciones del pasado que reflotaron fue en el programa Jaque y Mate en el estadio Ciudad de La Plata en marzo de 2017. “Si regreso a Argentina sólo hay un club. Mirá, ya te lo digo todo”, explicó mientras mostraba el tatuaje del escudo del club platense en el tobillo de su pierna izquierda y una estrella en conmemoración a la Copa Libertadores 2009 en la derecha.

La foto de Marcos Rojo de pequeño con la camiseta de Boca

Los fanáticos de Estudiantes también recordaron la publicación que todavía permanece en su Instagram de cuando se terminó el préstamo y tuvo que regresar al Manchester United a mediados de 2020. “Seguramente no sea momento de jurar ni prometer regresos, pero se que me voy más Pincha que cuando llegué, porque este club me volvió a dar una lección de afecto y gratitud, y porque se que en el diccionario de Estudiantes los sueños, la lucha y la pertenencia mandan”, redactó con una imagen suya emocionado con la remera del León.

En el primer encuentro que disputó con la camiseta de Boca en el estadio UNO de La Plata, Marcos contó que se tuvo que preparar para la cita. “El tiempo todo lo tiene que curar. La gente de Estudiantes sabe el cariño que les tengo, al club y a todos. He pasado gran parte de mi vida ahí adentro. Eso hace que te pasen muchas cosas por la cabeza”, explicó a la transmisión después del partido.

Sin embargo, desde que empezó a negociar su desembarco a Boca mostró sintonía con el Xeneize, equipo del que es fanático su padre. Incluso lució una remera de Riquelme cuando todavía no había cerrado del todo su estadía en La Plata.

La promesa de Rojo en 2017 que no cumplió en su regreso a Argentina

