La contundente sentencia de Benedetto luego de que Izquierdoz dejara de ser titular en Boca: “No es una decisión futbolística”

El delantero de Boca Juniors aseguró que no se trató de una decisión futbolística

Este miércoles Darío Benedetto rompió el silencio en medio de los conflictos suscitados en Boca Juniors tras la eliminación de la Copa Libertadores y entre los tantos temas que tocó en una entrevista a Equipo F, el programa de ESPN, se refirió a la decisión del nuevo entrenador, Hugo Ibarra, de sacar a Carlos Izquierdoz del equipo titular.

Esta fue la primera decisión del Negro como técnico después de la desvinculación de Sebastián Battaglia. En lugar del Cali, quien además era el capitán del equipo elegido por sus compañeros, ingresó Carlos Zambrano, quien no jugó bien en la derrota ante San Lorenzo por la Liga Profesional e incluso fue responsable de uno de los dos goles que sufrió el Xeneize en la caída 2-1 en el Nuevo Gasómetro.

En este contexto, el Pipa dolido por la decisión: “Me duele su salida porque soy muy amigo y lo quiero mucho. He pasado por muchos capitanes en los clubes que estuve y de todos me quedo con Cali, le daría la cinta toda la vida. Porque es profesional, buena gente, sabe cómo llevar un grupo, sabe cómo pelear los premios. Tiene todo lo que tiene que tener un capitán, trabaja, es profesional, se cuida con las comidas, es el primero que llega y el último que se va. Es un tipo al que no le podés decir absolutamente nada”.

Al ser consultado sobre la razón por la cual él creía que el experimentado zaguero había perdido el puesto, fue contundente: “No te sabría decir si fue una decisión futbolística. Porque con Corinthians estuvimos fuertes en todos los puestos, pero Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, los vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. Son decisiones en las que no nos podemos meter. Para mí no es futbolístico. Es decisión del entrenador, te puede gustar un jugador o no”.

Ante San Lorenzo, Marcos Rojo le dedicó su gol a Izquierdoz (FOTOS: JAVIER GONZALEZ TOLEDO)

En conferencia de prensa, Ibarra aseguró que se trató de una decisión futbolística y que evidentemente la sostendrá en el duelo del próximop sábado ante Talleres. A su vez, Jorge Bermúdez, líder del Consejo de Fútbol, también responsabilizó al entrenador por haberse inclinado por Zambrano en ese puesto: “Dijeron que nosotros lo sacamos, que hubo un problema entre nosotros y el cuerpo técnico con el jugador. Carlos Izquierdoz, como los 22 compañeros más que están a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico seguramente tomará la decisión de poner en cancha a los que pretende. No sé de dónde salen las versiones distintas. Hay un tridente técnico en estos momentos y ellos toman decisiones”, expresó el Patrón la semana pasada una entrevista con F12, programa que se emite por ESPN.

Hasta el momento, Izquierdoz se ha entrenado a la par del grupo, más allá de los días que hizo un trabajo diferenciado por acusar una molestia física cuyos estudios posteriores arrojaron la ausencia de una lesión. Además, el futbolista se manifestó con un posteo en redes sociales el viernes pasado: “No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”. Su contrato expira a fin de año.

