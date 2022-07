Menotti opinó sobre la crisis de Boca Juniors y el rol de Riquelme: “No porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo”

César Luis Menotti se metió en la grieta de Boca Juniors, que sufre por las internas entre los dirigentes, con el Consejo de Fútbol a la cabeza, y el plantel. El Flaco, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y ex director técnico del Xeneize, se refirió a la figura de Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos y vicepresidente de la actual gestión.

“Como Riquelme aprendió a ser futbolista, tendrá que aprender a ser dirigente. No porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo”, señaló Menotti en diálogo con DSports, en FM 103.1. “No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente”, agregó el ex entrenador y actual director general de Selecciones en Argentina.

La figura de Román viene siendo cuestionada. Los despidos de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia, sumadas a algunas incorporaciones de futbolistas que no rindieron generaron que su rol como dirigente esté en el primer plano, junto con las figuras de Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Por otra parte, Menotti aseguró que el mítico Pelé fue “el mejor de todos” los futbolistas que vio en su trayectoria. “Era sobrenatural. (Alfredo) Di Stéfano era algo parecido, pero lo de Pelé era imposible. Cualquier partido para él, era la Copa del Mundo. Era un placer verlo jugar. No lo puedo poner en ninguna comparación porque está lejos de todos”, dijo el ex DT de Huracán, Independiente, River y Boca, entre otros.

Menotti también opinó sobre la dirigencia del fútbol argentino: “En los ‘90 comenzaron las irrespetuosidades. La Selección no pertenecía al mundo del fútbol, sino a los negocios. Hoy se ha recuperado todo lo bueno en la dirigencia de la AFA”.

En ese sentido, el ex DT de Barcelona de España elogió el trabajo de Claudio Tapia al frente de la AFA: “Se ha cumplido de gran forma el objetivo de clasificar al Mundial. Ahora el Mundial es otra cosa y pasan muchas cosas”.

