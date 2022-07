Benedetto rompió el silencio: la discusión con la dirigencia de Boca por los premios, su reacción tras los penales errados y la salida de Izquierdoz

*Darío Benedetto habló sobre los penales errados

Este miércoles, Darío Benedetto habló por primera vez después de lo que fue la semana fatídica de Boca Juniors que incluyó, una reunión entre el plantel y la dirigencia, la eliminación de la Copa Libertadores, el cambio de entrenador, la salida de Carlos Izquierdoz del equipo y la derrota con San Lorenzo. El goleador y referente del equipo se refirió de todos los temas.

El ex delantero de Arsenal de Sarandí fue protagonista de la caída ante Corinthians en La Bombonera al haber fallado dos penales, uno durante los 90 minutos y el otro en la tanda final. Sobre este último, cuyo remate provocó que la pelota se dirigiera a la segunda bandeja de la tribuna, declaró al programa Equipo F de ESPN: “No lo quise volver a ver. Si pateo mil veces al mismo lugar, no me sale nunca más, pero los penales los erra el que patea. Me iba a enojar feo si no pateaba en la tanda de penales, por más que haya errado en el primer tiempo”.

Más allá de sus fallos, enalteció la actuación del equipo y sostuvo que fueron muy superiores tanto en juego como en la actitud ante el cuadro brasileño: “En los penales no fuimos contundentes, pero lo dejamos todo. El grupo sabe que se dejó la vida para pasar a la siguiente fase”. Por eso, se sorprendió por la salida de Sebastián Battaglia, reemplazado por Hugo Ibarra, y la de Carlos Izquierdoz, suplente el último fin de semana en la derrota contra San Lorenzo.

Las mejores frases de Darío Benedetto

“Si te fijas, en los 90 minutos contra Corinthians atacamos siempre nosotros, lo comprar con lo que pasó con Racing en la Copa de la Liga, que Racing quizás dominó todo el partido pero nosotros fuimos contundentes en los penales. Acá pasó algo parecido, pero al revés”.

“Si hay un penal con Talleres el sábado lo pateo. Hay que ver qué dice el técnico”.

“El primero (que falló ante Corinthians) me amargó, pero soy delantero y tengo que pensar en la que sigue. Yo le pedí el penal a Seba (Battaglia). Cuando lo erro, una bronca tremenda. Pero todavía estábamos vivos y había que tener fe hasta el final”.

“Seba empezó a nombrar a quiénes pateaban y era como que no me quería nombrar. Y cuando quedaba el quinto le dije, ‘Entre los primeros cinco quiero patear, el quinto lo pateo yo’”.

“Cuando vas a patear un penal en la tanda de penales, los arqueros miran a dónde le van a patear, cómo se perfila. Entonces si se fijan en lo mío, la mayoría los pateo igual. En esta ocasión, en el primer penal, pateo en donde no pateo siempre y tuve la mala suerte que pegó en el palo”.

“Me sentí muy culpable (de la eliminación), por eso las lágrimas, lo pienso como jugador y sé lo que piensa el hincha, por eso me dolió mucho quedar afuera”.

“7.30 de la mañana me dormí. Con mucha bronca, me movía de la cama, transpiraba, me despertaba, me agarraba frio, miraba el techo, no lo podía creer. Me dolió mucho quedar afuera de esa manera”.

La discusión con los dirigentes el día anterior al partido con Corinthians y su arenga en el túnel

“Hablo mucho con Román (Riquelme) y con el Consejo. Y lo que tengo para decírselos se lo tengo que decir a ellos”.

“No me di cuenta que había una cámara, la arenga no fue dirigida a nadie. No tengo por qué pedir disculpas porque la arenga no fue dirigida a nadie”.

“Nadie nos trató de perdedores”.

“En la arenga (previa al partido con Corinthians) no estaba enojado, sí con las ganas de comerme el mundo. Fue simplemente una arenga, nada más. No fue un mensaje para nadie, se lo aclaré a la persona que se lo tenía que aclarar. Le quise mojar un poquito la oreja a los jugadores y nada más”.

“Lo que pasó el día anterior con los detalles de los premios es otra cosa, hubo discusiones como las hay en todos lados pero muere ahí”.

“Escuché que queríamos cobrar por perder, que no sé quién filtra eso. Yo nunca cobré un premio por perder, no me interesa tampoco. Son reuniones en las que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra. Hay discusiones como las hay en todos lados, es algo normal. No puedo entrar más en detalle porque hablar de plata no me parece correcto y queda todo ahí”.

“Hubo una reunión (entre los dirigentes y los jugadores) y discutimos y no pasa más de ahí”.

“Sí, amagamos con no concentrarnos. Pero nos pudimos poner de acuerdo en algunas cosas. Hubo una discusión y quedó ahí. Automáticamente fuimos a concentrar y al otro día fuimos a jugar el partido concentrados como lo habíamos hecho siempre”.

“No sé si era oportuno o no, pero se dio de esa manera”.

“No quedamos afuera de la Copa por el tema de los premios o por una discusión”.

La salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular

“El grupo está más fuerte que nunca y yo veo que (en el gol a San Lorenzo) Marcos va a darle un abrazo al Cali que estaba un poquito bajoneado por estar afuera, para darle confianza y que levante cabeza. Tampoco veo un mensaje para nadie”.

“Me duele su salida porque soy muy amigo y lo quiero mucho. He pasado por muchos capitanes en los clubes que estuve y de todos me quedo con Cali, le daría la cinta toda la vida. Porque es profesional, buena gente, sabe cómo llevar un grupo, sabe cómo pelear los premios. Tiene todo lo que tiene que tener un capitán, trabaja, es profesional, se cuida con las comidas, es el primero que llega y el último que se va. Es un tipo al que no le podés decir absolutamente nada”.

“No te sabría decir si fue una decisión futbolística. Porque con Corinthians estuvimos fuertes en todos los puestos, pero Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, los vio y a lo mejor entendió que tenía que salir. Para mí no es futbolístico. Es decisión del entrenador”.

El despidio de Sebastián Battaglia

“Son decisiones que toma el Consejo y nosotros no nos podemos meter. Seba hizo todo lo posible para que el equipo le vaya bien. Si se dan los resultados estás y sino… pasa en todo el mundo. Lamentablemente es poco el tiempo para los entrenadores si no se dan los resultados”.

“En Boca hay una obsesión que es la Copa, pero se le tiene que empezar a dar importancia a todo. Nosotros como jugadores sabemos que la Copa es el objetivo principal que tiene Boca. Pero también hay que darle importancia a los campeonatos”.

La situación de Agustín Almendra

“Si el Consejo dice que Agustín Almendra es patrimonio del club, está en todo su derecho de subirlo de vuelta. No nos podemos meter. Si hay una charla, se verá adentro del vestuario”.

“Estos cuatro meses que Almendra estuvo entrenando con Reserva tiene que haber aprendido de cómo son las cosas, que hay respeto, que hay jugadores grandes que se merecen respeto. Y nosotros como grupo estamos bien. Él se tendrá que adaptar a los que somos como grupo y es una decisión que toma el consejo”.

Las presiones de jugar en Boca Juniors

“Prefiero estar en Boca Juniors, prefiero el quilombo y la presión que significa tener la camiseta de Boca. Estoy feliz acá. Cuando estaba en España y en Francia lo dije, ‘Me hacía falta esto’. Estaba pensando en el retiro, no me acostumbraba a sus vestuarios y me costó muchísimo. Me estaba faltando ponerme la camiseta de Boca y sufrir lo que estoy sufriendo ahora. No pasa todo por lo económico, por la buena vida que podés tener en otro país”.

“Vos ganás una Libertadores con Boca y al año siguiente te la van a volver a pedir”.

“Yo soy un agradecido con todos los hinchas de Boca, incluso después del partido de Corinthians eran todos mensajes de aliento en las redes sociales. Nunca me van a alcanzar las palabras de agradecimiento con todos ellos”.

”Al hincha de Boca... agradecerle que no compre todo lo que dicen. Tenemos que trabajar mucho para revertirlo, pero perdimos dos partidos de campeonato y uno de la Copa. No es la muerte de nadie”.

