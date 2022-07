El mensaje de Izquierdoz después que Ibarra lo sacó del equipo titular de cara al clásico entre Boca y San Lorenzo

Izquierdoz habló luego de que Ibarra lo sacara del equipo titular que jugará ante San Lorenzo (REUTERS/Agustin Marcarian)

La eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores generó un cimbronazo en el club. Sólo 24 horas después de la derrota por penales ante Corinthians en la Bombonera, el Consejo de Fútbol que conduce el vicepresidente primero Juan Román Riquelme le comunicó a Sebastián Battaglia que no era más el entrenador del plantel profesional.

Durante la jornada de este viernes, a la salida del ex DT se le sumó la decisión que tomó Hugo Ibarra, cara visible del nuevo tridente que dirigirá al equipo en el clásico contra San Lorenzo, de sacar del equipo titular a Carlos Izquierdoz, el capitán y máximo referente.

Así fue que, frente a los rumores de un conflicto interno entre el defensor y las caras visibles del fútbol de Boca, el Cali utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje. “En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)”, comenzó el relato del marcador central, en el que hizo referencia a lo sucedido el año pasado tras la eliminación en Brasil por la Libertadores.

“No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”, relató Izquierdoz.

El mensaje del capitán de Boca en sus redes sociales

Durante este viernes, el primer representante de la directiva de Boca a cargo del fútbol que rompió el silencio fue Jorge Bermúdez. El Patrón, parte del Consejo, no esquivó la pregunta sobre el supuesto conflicto con el capitán y otros emblemas del equipo como Bendetto y Marcos Rojo.

“Dijeron que nosotros sacamos a Izquierdoz, que hubo problemas con el cuerpo técnico y el jugador. Carlos Izquierdoz está a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico tomará la decisión de poner en cancha a los que pretenda. Hay un tridente técnico que toma las decisiones”, confesó el ex defensor colombiano justo después de que se ventilara que el defensor sería suplente este sábado en la visita al Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo en el clásico por la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional.

“Vamos a ser claros: desde que llegó el Consejo de Fútbol a Boca, los culpables de todas las reuniones y todas las situaciones que se quieran imaginar somos nosotros. Acá lo que ha habido es un trabajo serio, respetuoso. En ningún momento hubo reunión, que quedó uno afuera o uno adentro. Simplemente son especulaciones. Uno entiende que tienen que salir para hablar alguna situación puntual, pero la verdad es que muy poco, o casi nunca, es la realidad. El respeto para la gente que ya entiende cómo se manejan estas situaciones”, sumó en su explicación Bermúdez.

Hay que recordar que hace unas semanas, Izquierdoz confirmó que se quedará en Boca hasta diciembre de este año y el club le mejoró el contrato. Su vínculo termina al final del 2022 y habrá que ver qué será de su futuro.

