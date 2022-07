El Kun Agüero analizó el golazo de su hijo Benjamín en Tigre y confirmó que debutará oficialmente en otro deporte

Sergio Agüero comentó en detalle el golazo de su hijo Benjamín en las Inferiores de Tigre

Hace unos días se hizo viral el golazo de Benjamín Agüero en un partido de Tigre ante Huracán por la Liga Metro, en el que el chico de 13 años metió un doblete. En un video en Tik Tok, su padre comentó la jugada y reveló el menú del día anterior al encuentro, algo que al Kun no le pareció acorde y se lo hizo saber. Luego, el ex delantero de la selección argentina reveló que participará de forma oficial en un deporte que lo apasiona.

Benja es hijo de Gianinna Maradona y de Sergio Agüero. En una cancha de tierra y con el dorsal 9 en la espalda, el nieto del recordado Diego Armando Maradona recibió un gran pase por parte de un compañero y enfrentó al arquero. Con una rápida finta, lo dejó en el camino y definió al arco vacío para luego celebrar con el resto del equipo cerca de uno de los córners. Al girarse, se pudo observar el número que utiliza en cada encuentro y hasta se animó a festejar moviendo la mano en señal a la calidad con la que anotó uno de los cuatro goles del cuadro de Victoria frente a Huracán

Cuando le preguntaron por el gol de su hijo, respondió: “Sí. Qué buen gol metió Benja, muy bien. Jugaron contra Huracán. El día anterior hablo con él y le digo ‘a qué hora juegan’ y con unos amigos se fue a comer asado… Y le digo: ‘Ah, tranqui, ¿el día anterior vas a comer asado?’ Me parece que es compliqueti la cosa para jugar, un asado y después jugás’. Y me dice ‘no, estoy bien pa, juego a la tarde”.

Durante una de sus transmisiones, el Kun reveló que tendrá su primera prueba en su segundo deporte

“Después me escribió del teléfono de la madre, hizo dos goles. El primer gol no lo grabó. Ése (el del video) era el segundo gol; bien, bien, metió bien el enganche, después de zurda. Lo que sí, al principio la paró mal, se le va un poco larga, pero la terminó resolviendo bien, pateando de zurda. No era fácil tampoco. Pero el pase fue muy bueno y creo que van primeros los chicos”, analizó.

Se sabe que al Kun siempre le gustó el golf y desde que anunció su retiro apuntó a la práctica de esa disciplina, primero para despuntar el vicio. Aunque el ex artillero del Manchester City, Atlético Madrid e Independiente ahora se tomó el tema en serio y anticipó que jugará un torneo por los puntos y se lo nota entusiasmado, pero avisó el problema escatológico que puede llegar a tener.

“En septiembre me voy a anotar por primera vez a un torneo. Así que creo que voy a llegar bastante mejor preparado. Así que voy a jugar un torneo por puntos. Ahí no puedo grabar nada por que es un torneo armado por mi profesor. Viene mucha gente a jugar. Es en la cancha acá de Donald Trump, terrible cancha, hotel, todo”, adelantó en otra transmisión en vivo, pero de Twitch.

El Kun ya hizo sus primeras prácticas en el golf

“El objetivo es sumar puntos. Son cuatro días. Yo lo que pienso es, ¿qué pasa si me agarra cagadera? Porque en el golf vos tenés que jugar y sacar un poquito de culito, entonces cuando vos vas a tirar deberías tenés un suplente, sino debería haber un pañal”, comentó respecto del posible inconveniente.

Luego del anuncio de su retiro, el Kun Agüero se mostró entusiasmado con sus nuevas actividades, primero volcado de lleno a su equipo de deportes electrónicos y también comentó partidos para la cadena deportiva ESPN.

En noviembre del año pasado circularon algunas fotos suyas jugando al golf que el propio Agüero posteó en sus redes. Debido a su arritmia debió dejar el fútbol y buscó nuevas disciplinas para poder desarrollarse. Se lo ve con ganas al ex atacante de 33 años de emprender a fondo el camino del golf y en su testimonio anticipó que no aspira solo a participar.

